Estos son los 75 mejores influencers de España según Forbes (y va a haber polémica)

Nadie puede resistirse a un buen ranking, y si es de influencers la cosa se pone interesante. Forbes lo sabe porque lleva varios años recopilándolos en una lista ,que se ha elaborado con un comité de expertos, seleccionados entre las cabeceras de la editorial a la que pertenece Forbes, donde eligen "a los 75 mejores perfiles para impactar en tu público de forma positiva y llevar la imagen de tu marca a otro nivel". Para influenciar, vaya.

La portada la protagoniza Dulceida, "con americana, camisa y falda de Dior, colgante de Cartier y zapatos de Versace", lo que nos recuerda que estamos con una figura de reconocimiento nacional. Otros de los incluidos en la lista no pueden decir lo mismo, o al menos eso apuntan los comentarios más ácidos en redes.

Jordi Koalitic es el primero en destacar por sus cinco millones de seguidores en Instagram, curiosa elección de plataforma cuando en TikTok cuadriplica esa cifra. Le siguen los gurús menos conocidos como Jordi Alemany, Eli Defferary, Marc Vidal, Nacho Yanes o Enrique Dans. Si no te suena alguno es porque, probablemente, no eres su público.

Con Mela Pabón (vidente) empieza lo bueno, porque vemos dos de las caras más reconocidas del mundo youtuber: Nil Ojeda y Goorgo. Dentro de su categoría (Entretenimiento) incluyen a Rubentonces, Diego Merayo, Ana Brito, Percebes y Grelos o Xuso Jones, entre los que destaca Carolina Iglesias por su imparable fenómeno de 'Estirando el Chicle".

Cristinini es la única gran streamer/youtuber femenina de la lista, donde no faltan los típicos Rubius, Vegetta, Willyrex, Jordi Wild, Auronplay o TheGrefg. O sea, gente asentada en vez de nuevos talentos, porque a estos los hemos visto en los últimos tres números. Mención especial para Marta Díaz, sin competencia en lo suyo y con una forma inconfundible de hacer las cosas del influencer.

Enrique Álex tiene otro párrafo destacado por llevar seis años haciendo viajes diferentes, y a él le siguen Gala González, Rocío Osorno, Marta Lozano, Pelayo Díaz y Alex Riviére, todos ya en la categoría de Fashion. Por followers en esto de la moda, es Nicolás Scavo quien arrasa: casi nueve millones.

Mucha variedad de números también en la categoría foodies: de los 126.000 que tiene Carolina Ferrer a los aplastantes cinco millones de Elías Dosonmu. Mery García Butrón, Rafa Antonín y Roberto Bosquet cierran el segmento comidista.

En Lifestyle empiezan fuerte y es quizá el apartado más discutible. Monismurf, Marta Sierra, Paula Echevarría, Viki Acosta, Cristina Pedroche, ModaJustCoco, ByCalitos, Ratolina, Francisco Borsoi, Verdeliss, Manu Ríos... perfiles muy variados en una categoría que tiene a gigantes como Ester Expósito (29 millones en IG) a más desconocidas como Laura Corsini (324.000).

Con Dulceida empiezan los pesos pesados, a la que siguen María Pombo (portada en 2020 de esta misma lista), Tamara Falcó y la invencible Georgina Rodríguez, con casi 40 millones de fieles. Las cejas se han levantado visiblemente con la inclusión de Marta Pombo y Laura Matamoros, influyentes sin duda pero bastante menos inspiradoras que Inés Hernand, una de las grandes ausentes (pese a tener menos seguidores que las dos últimas mencionadas).

Curioso que haya una categoría de Motor (con Dani Clos, Vicesat y Majes en Moto), Viajes (Paula Díez, Izhan y Mikel Boisset) o Tecnología (Nate Gentile, Carolina Denia, Topes de Gama, ProAndroid y La Vida de Tomás), pero no una de divulgación, quizá uno de los sectores más pujantes en las tendencias actuales.

Melo Moreno tiene el premio especial a 'Positive Change' (así en inglés), mientras que en los nuevos talentos ('Next Gen', of course) meten a Lola Lolita, Ángela Mármol, JustBoggi, Mar Lucas y Samuel López.

La conversación frente a los ausentes, tanto en personas como en categorías, no se ha hecho esperar. Cuentas de Instagram aseguran que al menos uno de los elegidos "compra followers" (así lo denuncian desde Salseología), mientras que otros evidentemente han perdido poder de convicción con ciertas polémicas en 2022. ¿Sigo?

HazmeUnaFotoAsí apunta claramente a uno de los nominados (Pelayo Díaz) exponiendo unas cifras "sospechosas" para tener un millón de seguidores, con muchas menos visualizaciones que ella en un perfil que quintuplica sus seguidores totales. Además, propone unos cuantos creadores que le gustan, pero eso ya es otro tema.

"Influencer es un término bastante amplio que en ocasiones se utiliza a la ligera", dicen desde la introducción de esta lista los de Forbes, y por supuesto la interpretación de quién entra y quién no en su lista es totalmente decisión suya. Que haya polémica alrededor de la misma es algo que seguramente tenían previsto, porque, ¿qué son las redes (y sobre todo Twitter) sin un poco de controversia?