Lluna Clark explica por qué nunca tendría OnlyFans: "Para mí es la cosa menos lógica del mundo. Le hago una captura y va a Telegram"

No son pocas las creadoras de contenido que han decidido dar el salto a OnlyFans en cierto punto de su trayectoria, con el objetivo de explotar más su popularidad en las redes sociales. Aunque no es una forma de hacer contenido que encaje con todos los creadores, la cantidad de influencers que ha decidido dar ese paso es tan grande que muchos seguidores se animan a sugerir a sus creadores favoritos que se unan a la plataforma. Lluna Clark es una de las streamers españolas que más mensajes de este tipo recibe, y hace poco decidió hablar públicamente sobre por qué nunca tendría un perfil de este tipo.

Más allá de las reservas de cada persona en lo que a su desnudez se refiere, Lluna Clark se ha centrado más bien en señalar las razones por las que cree que la forma en la que funcionan estas apps no tiene demasiado sentido. El contenido que se sube a ellas es, a menudo, compartido de forma gratuita o con un precio rebajado en otras plataformas de manera ilegal, pero resulta tan difícil de rastrear y controlar que se ha convertido en un mal necesario de muchas estrellas de OnlyFans. Aunque una parte notable de los influencers que tienen OnlyFans ganan un buen pico cada mes con su material explícito o sugerente, son muchas las personas que pueden ver su contenido sin que ellos vean ni un céntimo, y eso es algo con lo que Lluna Clark no está de acuerdo, al margen de que no le interese personalmente mostrarse sin ropa en redes.

Como ya es habitual, las personas que han visto este clip se han dedicado más a mofarse de Lluna Clark que a comprender su punto de vista, pero también ha servido para que muchos reflexionen sobre la normalización del contenido explícito por parte de los influencers. ¡Cada uno es libre de hacer lo que quiera, y también de no hacerlo!