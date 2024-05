Lluna Clark rompe el silencio tras su salida de Saiyans: "No creo que sea algo tan grave"

En las últimas horas, Saiyans, el equipo de la Queens League presidido por TheGrefg, ha sido el centro de atención tras la destitución de Lluna Clark como presidenta del club. El anuncio fue realizado por Grefg a través de su canal de Twitch, donde explicó que Clark había "cometido errores intolerables" y que la decisión se debía a un asunto personal entre ellos dos, sin relación con el club en sí.

La noticia generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del equipo y de la streamer comenzaron a especular sobre los motivos detrás de su destitución. Ante esta situación, Lluna Clark decidió pronunciarse un día después para aclarar su posición y calmar los ánimos de sus seguidores.

En su declaración, Clark reconoció que era consciente de que siendo figuras públicas, tanto ella como TheGrefg, la noticia causaría una avalancha de comentarios y especulaciones. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles específicos debido a que se trata de un asunto personal. "La gente iba a decir cosas que no son, la gente que me conoce ya sabéis cómo soy y tampoco creo que haya que dar mucha explicación", afirmó Clark.

Aunque Lluna Clark entiende la decisión tomada, considera que la situación ha sido exagerada. "No creo que sea algo tan grave", señaló. Por otro lado y como es lógico, Lluna, en su comunicado, se mostró afectada por la situación y destacó la importancia de respetar la privacidad cuando se tratan temas personales. "Es normal hasta cierto punto, porque cuando tocas cosas personales hay que respetar la privacidad", comentó.

Por último, la streamer también quiso aclarar que, a pesar de su destitución, no tiene problemas con el presidente de Saiyans ni con el club en general. Al contrario, manifestó su cariño y aprecio por el equipo y sus miembros. "Sigue siendo mi equipo y sigo queriendo a todo el mundo, he vivido momentos muy bonitos", aseguró.