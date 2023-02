Luca Dazi, el de Lola Lolita fumando, la lía abroncando a su hermana por sus 'malas' notas

Si pusiéramos un termómetro a Twitter para medir las inquietudes de la sociedad, más de un historiador del futuro se prepararía un almuerzo de cicuta y arsénico al ver cuáles son las preocupaciones de Twitter. Hoy volvemos a hablar de Luca Dazi, el ideólogo del concepto "pillan a Lola Lolita fumando en un bar" y de nuevo centro de la polémica por un rapapolvo más fake que los personajes de Didac Ribot.

Si ya indignó muy, muy fuerte a medio TikTok España por presumir en un rap intencionadamente patético de ser "el primo más rico de este país" (léase con doble sentido), el catalán vuelve a la carga con un claro intento de provocar la furia suprema que describía Auronplay hacia los contenidos virales sin sentido.

Lo hace abroncando a su hermana en un vídeo a bordo de un Mercedes de alta gama, donde él y su madre consideran insuficiente el notable alto que sacó la niña en un examen de Historia. Quien no vea que esto es tan falso como un euro de madera quizá tiene déficit de contexto.

No hay más que irse a otro vídeo del aspirante a influencer para ver cómo confiesa sus propias notas a la matriarca de los Guccis envueltos en Guess, donde un ocho en Historia es recibido como un logro a la altura de un catedrático. Vamos, que el rapapolvo a la pequeña Dazi es completa coña, incluso ella parece que no se aguanta bien la risa.

"Es todo basado en el humor y jugamos creando un personaje que realmente no somos para revolucionar a la gente", nos decía el propio Luca en una conversación donde subrayaba lo obvio para algunos, rastrero para otros que tienden a exagerar lo que se ve en TikTok. "Al final jugamos un poco con el humor negro y humor delicado para provocar juego, que al final las redes van de esto, entretenimiento y creatividad".

Dudo que sus explicaciones calen entre los miles de tuiteros que han puesto a la cruz a la 'familia Dazi', pero es que ese mismo ejército de coléricos haters deberían seguir los consejos de Ricky Gervais sobre Twitter y por qué no hay que tomarse las cosas de forma personal: "Es como ver en una plaza pública un anuncio mío de clases de guitarra y llamarme enfadado porque doy clases de guitarra. Te puede no gustar, no pasa nada, simplemente pasa de largo". Pues eso.