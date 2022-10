Las malas noticias de Elena Huelva, la inspiradora influencer que lucha contra el cancer: "No está yendo bien"

Acostumbrados a que el lenguaje de Instagram sea sacar momentos felices y la mejor cara, casos como el de Elena Huelva hace que nos replanteemos dónde reside la fortuna cotidiana. Su bio en redes es "Mis ganas ganan, nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente", un lema que ha convertido también en el título de un libro que ha inspirado y conmovido a miles de personas.

Sevillana de nacimiento, su historia de coraje comenzó en 2019, cuando con solo 16 años le detectaron un sarcoma de Ewing en los pulmones. Aunque hubo "momentos desesperados", acudió como terapia a Instagram para contar lo que estaba viviendo con mucha madurez y esperanza.

Pronto llamó la atención de celebridades de la talla de Sara Carbonero, Aitana o Manuel Carrasco, quien le dedicó el tema 'Mujer de las Mil Batallas' y numerosos recuerdos desde estadios abarrotados. Es más: hace poco estuvo visitándola en el hospital donde tiene que ingresar a menudo para seguir con su tratamiento

Conocida por algunos como 'la influencer del cáncer' (y por desgracia no es la única de recibir ese apelativo), suma a la hora de escribir estas líneas 425.000 seguidores, a los que conciencia sobre la importancia de ayudar a las personas que padecen lo mismo que ella. Pese a que esa descripción podría molestar a cualquiera, lo cierto es que ella la abraza con dignidad y sorprendente entereza.

Hace apenas dos semanas sus fans celebraban verla por la alfombra roja de los premios Best Influencers 2022 organizados por Forbes, "una noche guay" en la que lució un espectacular mono escotado y donde parecía muy animada. Pero las cosas cambiaron un poco ayer.

"Las cosas no están yendo bien, pero no nos quedaremos de brazos cruzados, hay que seguir adelante", dice en su última publicación, refiriéndose a unas pruebas médicas. "Sobre el dolor está controlado, lo importante es que no sufra con el dolor, pero eso estoy con morfina", unas palabras duras de digerir pero que acompaña con su habitual sonrisa y su inseparable hashtag de "mis ganas ganan".

Desde María Pombo a Ana Obregón, una multitud de celebrities y sobre todo ciudadanos anónimos le mandan un ánimo que nunca le sobra recibir, consciente de que su historia a su vez también alienta a otros. Ojalá que siga siendo así durante muchísimo tiempo.