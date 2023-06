Masi sorprende a IlloJuan por su cumpleaños con uno de los momentos más bonitos de la historia del Twitch hispano

Cuando uno está tan acostumbrado a que el stream de IlloJuan vaya de la mano de unas risas aseguradas, lo que menos esperan sus espectadores es que vayan a terminar de ver su directo entre lágrimas. Pero, cuando alguien tiene un gesto tan bonito como el que ha tenido Masi es inevitable que uno termine emocionándose, especialmente al ver la reacción tan bonita que ha tenido IlloJuan al ver que ha llegado de forma inesperada. Además, por si esto no fuera suficiente, Masi le ha entregado dos regalos anticipados por su cumpleaños, los cuales han provocado que el propio streamer termine llorando de la emoción

Pese a que IlloJuan quería apagar directo desde el momento en el que la ha visto, Masi no le ha dejado hacerlo porque quería darle primero uno de los regalos: un retrato familiar precioso en el que aparece IlloJuan junto a su familia. Y, aunque ella quería dárselo en directo para que Fran Molina, el creador de este cuadro, pudiera ver su reacción, no se esperaba que el malagueño fuera a terminar llorando al ver este retrato. Por este motivo, Masi ha confesado que se ha sentido mal por haberle pedido que lo abriera en stream, ya que no esperaba para nada que fuera a emocionarse tanto con el regalo. Por ello, ha optado por entregarle un segundo regalo menos sentimental con el que pudiera relajarse un poco, algo que parece haber conseguido.

Aun así, la emoción de este bonito momento ha sido palpable desde el momento en el que ha aparecido Masi en el stream. Y, como era de esperar, IlloJuan no ha tardado en cerrar directo para poder pasar un día más junto a ella pese a que le dijera que no tenía por qué hacerlo. Sin duda, su cumpleaños no podría haber empezado mejor gracias a esta sorpresa tan inesperada, la cual ya se ha convertido en uno de los momentos más bonitos de todo el Twitch hispano y permanecerá durante mucho tiempo en el corazón de la comunidad.