La explosión de contenido que está viviendo ahora mismo la música surcoreana está convirtiendo al país en uno de los focos mundiales a nivel de entretenimiento. Y los k-poperos encantados de la vida, en una época del año en la que todos los artistas sacan sus mejores galas. No todos sacan disco, ni mucho menos, pero hay unos cuantos regresos, debuts y lanzamientos a la vuelta de la esquina. Aquí tienes los más destacados para diciembre, ordenados cronológicamente:

1 de Diciembre - JY Park. El artista es el que ha estrenado diciembre con 'Fever'. En 24 horas acumula 4 millones de reproducciones, quizá gracias a la colaboración en el MV con Superbee, BIBI, la actriz JoYeo Jeong y la aproximación rockabilly al K-pop.

2 de diciembre - Kim Sejeong. Conocida simplemente como Sejeong, la artista acaba de estrenar 'Tunnel', una melodía íntima que ha querido compartir en redes con la letra adaptada fonéticamente al inglés, para que cualquiera pueda cnata con ella aunque no sepa coreano.

3 de diciembre - Davichi y WeGirls. El comeback del famoso dúo les consagra con una década de éxitos a sus espaldas. El mismo día WeGirls sacará el single navideño 'Hello Christmas'.

4 de diciembre - CL y Park Ji Hoon. El grupo debuta con 'In the name of love', y sacará una canción nueva cada semana durante un mes y medio, empezando desde ese día. Hoon regresa también ese día con el mini álbum '360'.

5 de diciembre - Jun. El integrante de U-KISS debuta en solitario con el álbum 'GALLERY', del que todavía se sabe muy poquito.

6 de diciembre - The Boyz y JBJ95. En Corea del Sur no celebran el día de la Constitución Española (normal), y aprovechan el puente que tenemos aquí para que ambos saquen nuevos trabajos: 'White' y 'Only One'.

9 de diciembre - Stray Kids. Otra boy band que aprovecha las fechas navideñas es Stray Kids, con su trabajo 'Clé: LEVANTER' a la vuelta de la esquina. El nombre, eso sí, es rarísimo...

17 de diciembre - Oh Saebom. El miembro de Produce X 101 es otro de los que se estrenan en solitario, con el single 'Tie', que a día de hoy está guardado con llave.