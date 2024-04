Nil Ojeda desvela cuánto dinero costó el 21 días para conocer a MrBeast y confirma que la serie no estaba preparada

Cuando Nil Ojeda, Misho y Guanyar anunciaron 21 días para conocer a MrBeast, todos teníamos claro que sería un éxito rotundo. Sin embargo, y a pesar del hype, la serie terminó rompiendo cualquier expectativa, convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos de YouTube en lo que llevamos de año.

Ahora, los protagonistas de la serie han pasado por el podcast de Club 113 —donde Nil es colaborador junto a Goorgo y Werlyb— para revelar los entresijos del 21 días para conocer a MrBeast. En el programa, han desvelado dos de las preguntas que más se han repetido los fans durante su periplo para encontrar al youtuber más grande del mundo.

Para empezar, Ojeda ha hablado de cifras. Y es que todos nos hemos preguntado en alguna ocasión cuánto dinero ha tenido que costar una aventura como esta. "Solo con los aviones, los hoteles y el avión privado supera los 50.000 euros. También hay que sumar a mis editores, que han trabajado una barbaridad. Las pantallas de Callao el primer día fueron 7.500 euros por 30 minutos. También regalamos 500 camisetas, que fueron 5.000 pavos más", explicó el creador de contenido. Si a eso le sumamos los desayunos, las comidas y las cenas, la cifra debe de superar holgadamente los 70.000 euros.

Por otro lado, Nil, Guanyar y Misho también han querido responder a otra de las grandes preguntas de la serie: ¿estaba todo preparado de antemano? "Lo sabe todo el mundo, yo soy colega de MrBeast, yo fui al colegio con MrBeast, en el San Miquel de Vic", respondió Nil con ironía. No obstante, la realidad, tal y como cuenta Misho, es la siguiente: "Como los 3 primeros días tuvieron un sentido, porque esos días sí estaban organizados, a lo mejor la gente pensaba que todos los días íbamos a tirar un capítulo que fuera una locura hasta que al final lo conociéramos. Pero después del tercer día no teníamos ni puta idea de lo que queríamos hacer y la gente se dio cuenta de que no teníamos nada pactado".

Y ahora que dos de las preguntas más repetidas del 21 días para conocer a MrBeast han sido respondidas, tan solo nos queda una más por hacer a Nil, Misho y Guanyar: ¿para cuándo otro 21 días?