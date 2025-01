La odisea de Carliyo: pierde su viaje a Australia y solo puede llegar a Roma por su visado

El tiktoker Carliyo ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones en las últimas horas tras descubrir, a última hora, que necesitaba un visado para viajar a Australia. Lo que debía ser el inicio de una gran aventura con su novia, Natalia Palacios, recorriendo el país en autocaravana, estuvo a punto de truncarse por un simple descuido que se volvió viral en TikTok.

En su primer vídeo, el creador de contenido explicó su situación con evidente frustración: "Nunca viajéis a ningún sitio sin visado", advirtió a sus seguidores. Carliyo había comprado su vuelo sin percatarse de que necesitaba un permiso especial para entrar en Australia. Cuando intentó solicitarlo, su prometida recibió la aprobación, pero él no, dejándolo en una situación de incertidumbre a solo 20 horas de la salida de su vuelo. "He llamado a la embajada y a todo el mundo, y todos dicen que no", aseguró, planteándose la posibilidad de quedarse en casa o volar hasta donde le dejaran.

Horas más tarde, subió un segundo vídeo en el que mostraba su decisión: viajaría de todas formas, esperando que en alguna de sus escalas en Málaga, Roma y China consiguiera una solución. "Yo pienso sinceramente que me voy a quedar en Roma", comentó con resignación, aunque también consideraba la posibilidad de verse atrapado en China.

Finalmente, la historia ha quedado así: tanto Carliyo como su novia Natalia han tenido que conformarse con llegar a Roma, donde tenían su primera escala, ya que les han denegado la entrada en el vuelo hasta China. ¿Qué ha hecho la pareja? Aprovechar para hacer turismo por la capital italiana.