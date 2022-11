¿Por qué Auronplay habla de Tortillaland 3 cuando no ha terminado la segunda temporada?

"El lore de Tortilla 3 lo tengo clarísimo" es una frase que no nos extrañaría oír de Auronplay si no llega a ser porque la ha pronunciado mucho antes de que termine Tortillaland 2. Lo que por méritos propios se ha convertido en su invención más exitosa (hasta el punto de tener una Velada propia) tiene muy confirmada, como mínimo, una trilogía, pero ¿por qué hablar de ella ahora?

"Mi idea era acabar esta temporada y el mismo día subir el trailer de Tortillaland 3", asegura, con una previsión en sus contenidos a la que no estamos acostumbrados, "pero no sé si va a dar tiempo porque es una idea complicada, tengo que hablar con el equipo para ver hasta dónde podemos llegar, pero incluso dar una fecha".

Son palabras que con tanta antelación suenan raras, aunque pueden deberse a factores de lo más variado. El primero y más importante es el de la logística y preparación: Ringcraft nos ha recordado cómo de difícil es gestionar servidores privados, narrativas, conexiones desde diferentes puntos del planeta y hasta temas de seguridad. Lo que sea para evitar hackeos (que se lo digan a Iker Casillas, guiño-guiño).

El segundo punto a tener en cuenta es el de los patrocinios. La maquinaria de programadores, guionistas, mantenimiento y expertos en áreas que no se enseñan en ninguna carrera (construcción de mundos en Minecraft, por ejemplo) lleva un coste elevadísimo. Según Jacky, encargado de Marbella Vice, superior a los 100.000 euros mensuales en producciones de esta categoría.

Además, siendo el amo y señor de Tortilla, puede querer adelantarse a Karmaland, su gran rival en temática y participantes. Una serie mucho más 'tradicional' por sus contenidos, y que lucha por audiencia y sponsors similares. No hay que olvidar que las audiencias marcan las tarifas que cobran por publicidad, y sacando fecha, teaser o solo confirmando su regreso, ya van un paso por delante.

No hay que olvidar uno de los factores más importantes: Auron ya está pensando en su jubilación. "No vamos a estar toda la vida estrimeando", dijo hace dos semanas, "creo me quedan un año o dos, para qué os voy a engañar". Como mucho, y con honestidad, eso da para un Tortilla más, dos máximo. ¿Está diciendo Auron que en breve nos tocará decirle adiós?

"No significa que luego uno vaya a desaparecer, que uno se vaya a evaporar o a diluirse. Significa que habrá un paso adelante, un progreso, y eso puede ser un podcast". Tiembla, Jordi Wild.