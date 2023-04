Rivers responde a las críticas sobre su dieta para la Velada del Año 3: "Tengo que subir de peso"

La Velada del Año 3 está cada vez más cerca, y no son pocas las ocasiones en las que los fans de los luchadores han aprovechado para hacerles preguntas al respecto de la preparación que están haciendo para sus combates. Sus rutinas de ejercicio y sus dietas son dos de los asuntos sobre los que más cuestiones surgen, y Rivers ha sido la última en hablar del tema en uno de sus streams. Cuando decidió comer algo durante su directo, hubo quienes le recordaron por el chat que debía mantener la dieta para la Velada, a lo que Rivers contestó de forma contundente.

"Veo que, cuando saco mi comida, muchos dicen '¿Y la dieta?'. Gente, tengo que subir de peso. Mi comida está completamente pesada, es pasta integral, y todo está hecho, es con una dieta. Me la estoy pelando para subir (de peso). Estoy comiendo muchísimo, más de lo que como normalmente (...). Ustedes me ven comer desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche. Hay muchas horas donde me estoy metiendo chingos de comida buena. Aquí me como barritas porque es lo más sencillo de comer en directo". Esta no es la primera vez que Rivers menciona el tema en stream: hace apenas unas semanas también le explicó a ElMariana cómo estaba siendo su proceso.

La diferencia de peso de casi diez kilos entre ambas Rivers ha hecho que la streamer tenga que comer mucho más de lo habitual, sin olvidar que gran parte del peso que gane tiene que provenir de la nueva masa muscular que genere. Quien lo tendrá más complicado será, probablemente, la Rivers tiktoker, ya que entrenar para ganar fuerza y perder peso al mismo tiempo puede ser una tarea difícil. Sea como sea, lo que resulta evidente es que están más que dispuestas a dar un gran espectáculo, ¡y está claro que los seguidores de la Velada del Año estarán esperando su combate con ganas!