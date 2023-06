Spursito revela que ha sufrido amenazas de muerte por culpa de las apuestas de la Kings League

Después de que un árbitro de la Kings League sufriera un cuadro de ansiedad que terminó llevándolo al hospital, Spursito ha revelado que, aunque no se hable mucho de ello, esta no es la primera vez que reciben amenazas de muerte a raíz de la Kings League. Según ha compartido durante la entrevista que ha concedido a Valentí Sanjuan, hay que tener mucho cuidado con esto, porque a diferencia de lo que muchos pueden pensar de primeras, estas no vienen por parte de niños enfadados, sino que son consecuencia de las apuestas.

Esto es algo que descubrió él mismo después de que alguien le amenazara de una forma muy concreta y directa tras un partido contra Aniquiladores FC, momento en el que descubrió que quien le escribía era un hombre de más de 30 años que apostaba en la Kings League. Por este motivo, señala que esto provoca que el tema pase a ser mucho más serio de lo que parece de primeras, ya que "cuando alguien se está jugando el dinero" ya pasan a ser palabras mayores y se convierte en un tema "que hay que tratar". Además, a raíz de descubrir la cantidad de gente que hay apostando por cada detalle de los partidos, ha confesado que esto se ha convertido en "un miedo" que sufre en cada partido, porque él no quiere ser responsable de que nadie pierda o gane dinero en apuestas.

Por otro lado, también considera que la liga debería dar "más herramientas" a los árbitros tanto encima del campo como a nivel psicológico, ya que no cree que una sola persona deba tener una responsabilidad tan grande a sus espaldas. Especialmente porque la Kings League tiene muchas jugadas "grises" sobre las que el árbitro tiene que decidir, por lo que cree que contar con "dos árbitros principales como en el fútbol sala" que puedan dialogar antes de tomar una decisión podría solucionar muchas cosas. De esta forma, considera que podrían evitar muchos de los problemas que tienen que afrontar los árbitros, por lo que podrían quitarles un gran peso de encima.