Tensión entre Alana y Zeling: el combate femenino de la Velada del Año 4 ya ha sufrido sus primeros roces

Pese a que apenas han presentado los combates de la Velada del Año 4, parece que esta edición los participantes han llegado pisando bastante fuerte, ya que algunos de ellos ya han sufrido sus primeros roces durante este primer encuentro. Concretamente, el combate femenino de este año ha sido el que más tensión ha generado sobre el escenario, después de que Alana acusara a Zeling de no estar tan motivada como Nissaxter, motivo por el que siente que tiene miedo de pelearse contra ella y Amablitz.

Esto es algo que ha sorprendido a la sevillana, quien rápidamente ha remarcado que no tiene "nada de miedo" por este combate. En ese momento, las mexicanas han optado por revelar el motivo por el que tienen este punto de vista: el equipo español rechazó hacer un asalto más para que todas tuvieran las mismas oportunidades de pelear y los mismos tiempos de combate. Y, como era de imaginar, esto ha provocado que el público rápidamente se encendiera, lo que ha terminado consiguiendo que las cuatro streamers se animen a añadir este sexto asalto.

Aun así, Zeling y Nissaxter han querido defenderse frente a las acusaciones de Alana y Amablitz, motivo por el que han remarcado que ellas no quisieron aumentarlo porque creían que ellas llevaban meses entrenando y que, por tanto, tendrían mejor cardio que ellas. Pero, por lo que parece, este no es el caso, porque, aunque Alana sabía que iba a pelearse desde hace ya un tiempo, asegura que ha querido ser honesta y no empezar a prepararse hasta que no lo hicieran las demás, ya que lo vería injusto.

Sin duda, este es un combate que ya ha empezado a sufrir sus primeros roces, por lo que no sería de extrañar que la tensión que hay entre estas streamers empiece a crecer cada vez más, especialmente por lo competitivas que son todas ellas. Por tanto, habrá que seguirlas de cerca y ver cómo avanza el combate femenino de esta Velada del Año 4, especialmente porque ya es uno de los que más expectativas ha generado entre el público.