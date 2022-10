TheGrefg invitó a Dalas a Ringcraft: "No entré porque incumplió su promesa"

Poca risa el último gran evento de Twitch junto a TheGrefg. Ringcraft es ya un nombre maldito en el mundillo streamer, y para Dalas Review una oportunidad de oro para sacar las vergüenzas de un buen número de participantes. A ver, es lo que más le funciona en sus vídeos de YouTube.

Dalas es un creador que dedica un porcentaje altísimo de sus contenidos a recordar "acosos" de colegas de profesión, y aprovechando el fin de Ringcraft pone a caldo (a veces sin venir a cuento) a muchos de los que salieron en esa catastrófica ficción. Desde "exponer" a un Reborn indignado a subrayar que Ibai efectivamente "es un llorón", pasando por acusar a Cristinini de decir algo que no dijo ("pero igualmente es una falsa"), lo del canario es una espiral sin fin.

26 minutazos de vídeo, titulado "The Grefg ME INVITÓ a Ringcraft pero lo rechacé porque no cumplió su promesa", y que no es fiel a la descripción. Por ahorrarte el tostón, puedes saltarte los primeros 25 minutos e ir directamente a la supuesta ruptura de palabra. (Spoiler: no existe tal cosa, pero no dejes que la verdad estropee un buen titular)

Resulta ser una conversación a las 4 de la mañana del 28 de agosto; "¿estás ahora?", pregunta Dalas en la madrugada de un lunes, un momento inhumano hasta para los streamers, y un aparentemente enrollado Grefg responde con un "por ti lo que sea". Recordemos que para Dalas, el murciano es "una persona muy falsa".

Tras una invitación clara, y yo diría que sin malicia, a participar en lo que acabó siendo un desastre, Dalas le pone como condición para ingresar como invitado que le "regale unos iairpods", la bochornosa copia del producto de Apple que durante un tiempo promocionó Grefg. "Vale pero pagas los portes, que son 199 euros".

¿Ves alguna promesa incumplida? ¿Algún troleo que no sea el del propio Dalas? Hay que reconocer el fallo de TheGrefg, y fue el de no desembolsar los -para él- insignificantes 200 pavos por poder tener a Dalas en un evento funesto, donde habría dado un juego inmenso y supongo que hasta habría sido acusado de gafarlo (así de bien cae a los demás).

También me imagino que cualquier persona que hable con el canario por privado debería andarse con mucho ojo de lo que dice, dado lo aficionado que es a grabar llamadas, sacar conversaciones por DM o recordar, décadas después, los "acosos" de otros streamers.

P.D. Dalas me ha bloqueado en Twitter.