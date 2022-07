TheGrefg explica por qué no fue al estreno del documental de Rubius

El Rubius ha estrenado un documental sobre su vida, en el que un repaso a todos los años de su carrera. La presentación fue muy discreta, pero nos dejó muy buenos momentos, aunque también grandes ausencias. Entre ellas, la de TheGrefg, que esta semana no gana para disgustos.

Tras la polémica sobre la presentación de la camiseta oficial de la selección española en el mundial de Qatar 2022, ayer desveló en su stream que no había sido invitado a la premiere del documental 'Rubius X'.

Todo empezó cuando un seguidor le comentó que había empezado un juego viendo a Rubius, pero que lo iba a terminar con él. "Es que Rubius estaba liado con la presentación de su documental que, por cierto, no me ha llegado la invitación", bromeaba.

Lo cierto es que Gref ha querido quitarle hierro al asunto, explicando que no hubiera podido ir. Primero, porque está en Andorra 'fully focused' y, segundo, porque ha estado viajando mucho estas últimas semanas, y necesitaba un poco de tranquilidad. "Estoy un poco cansado de tanto viaje y me apetece estar en casita haciendo directo, entrenando y comiendo", confesaba.

Haciendo uso de su particular sentido del humor, y admitiendo que en realidad nadie lo invitó, TheGrefg quiso mandarle a Rubius un mensaje: "Yo te invité a los Esland, pero no quisiste venir y lo respeto. Pero una invitación a un documental al que he reaccionado al trailer y he dicho que me alegro de que hagamos contenido tan top…", comenzaba.

"Sé que estás ocupado poniendo minas a Vegetita. Además, te pegué un escopetazo en Egoland… Se te olvidan las cosas", continuaba un poco más serio. "Disfruta del documental, luego lo veo", sentenciaba.

Que no salten las alarmas, porque entre ambos no hay ningún mal rollo y se toman las cosas con mucho humor. Esto ha dado de qué pensar a muchas personas: ¿la no invitación viene por el 'beef' entre Grefg y Alexby por el YouTube Rewind hispano? Quién sabe.