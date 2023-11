TheGrefg señala las incoherencias de Ibai y el hate en redes: "Es el primero que está en los sitios tirando la piedra"

La cancelación es uno de los aspectos más negativos de ser creador de contenido: cualquier pequeño detalle puede ser sacado de contexto y utilizado en contra de las personas que se dedican profesionalmente a las redes. A pesar de que los influencers estén cada vez mejor preparados mentalmente para enfrentarse a estas situaciones, son muchas las ocasiones en las que ellos mismos arrancan una polémica que afecta a otro de sus compañeros, e Ibai Llanos es uno de los mayores expertos en el tema. No son pocas las veces en las que alguno de sus compis streamers se le ha encarado por decir cosas que contribuían a que se generase una oleada de odio contra alguien, y TheGrefg es uno de los que menos se corta en decirle siempre lo que piensa de su forma de actuar.

Lo cierto es que Ibai es conocido por meterse sin ningún miedo con sus compañeros y por decir lo primero que se le ocurre sobre ellos, y aunque se entiende que no tiene malas intenciones y que se trata solo de bromas entre compañeros de profesión, este vídeo de TheGrefg deja claro que hay algunos comentarios que contribuyen más al hate que a la comedia.

Ibai ya ha escuchado estas palabras de TheGrefg y ha continuado tomándoselo en broma, así que no parece que vaya a cambiar su forma de expresarse al respecto de los streamers con los que se lleva. Por suerte, la mayoría de las veces en las que se mete a vacilar a alguien escoge como víctima a un amigo con el que tiene confianza, y es probable que, en el caso de que hubiese una cancelación real, fuese el primero en defender a sus compañeros. Forma parte del humor ácido de Ibai eso de lanzar puyas que la mayoría no se atreverían a decir, ¡pero está claro que no tendrá derecho a quejarse cuando sean otros quienes le hagan algo así a él!