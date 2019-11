Tomorrow X Together is back! Apenas han pasado unas semanas desde que lanzaran su vídeo ‘9 and Three Quarters (Run Away)’ y TXT ya ha regresado a la primera plana del K-pop. Lo hacen con ‘Magic Island’, el segundo single del álbum ‘The Dream Chapter: Magic’, en un MV que se sale un poco de la norma.

Para empezar, son 14 minutos de vídeo, más un corto que un videoclip. Como el resto de temas que andan tocando en sus últimas composiciones, todo gira alrededor de la magia, con ese saborcillo inconfundiblemente coreano que imprimen en cada trabajo. De hecho, el vídeo profundiza en el universo extendido de la boy band (conocido como TU), una línea argumental que han ido siguiendo desde sus primeros lanzamientos.

El nuevo vídeo está conectado a otras historias, como las que contaban en ‘Run Away’ o ‘Nap of a Star’, y como en este último, la canción se divide en varios capítulos donde no recuerdan los eventos que le sucedieron en anteriores videoclips.

Los cinco miembros aparecen como estudiantes que no se conocen muy bien entre sí al principio. Están saltándose las clases después de tener una conversación a través de mensajes de texto, donde hablan de un misterioso fantasma en una de las aulas de su instituto. Mientras van en metro se ven mágicamente transportados a Teokseom, una isla que está en mitad de un parque en Seúl.

Es la ‘Magic Island’ del titulo, donde exploran el territorio y alucinan con su nueva situación fantástica. Sin embargo la felicidad empieza a torcerse en cierto punto de la historia, y las llamas terminan engullendo el sueño de los chicos mágicos. El corto termina con ellos en el suelo, al lado de unas vías de tren y con un dragón sobrevolando el escenario.

Este universo extendido de TXT es el equivalente al que ya tiene BTS, conocido como BU, y algunos fans conectan ambas narrativas. Todo por el dragón del final, que aparecía en el material promocional de ‘Make It Right’ de BTS. Con ambos grupos bajo el sello discográfico de Big Hit Entertainment, tampoco es de locos imaginar un crossover a lo Vengadores entre ellos. ¿Te imaginas un Infinity War con rollo K-pop?