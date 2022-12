Xokas pide disculpas por insultar a sus padres: "Me supera la situación"

"Ya sabéis que no soy muy de pedir perdón, pero esta vez tenía que hacerlo", decía hace solo unos minutos Xokas por la que suponemos será su última polémica del año. Twitter ardía en indignación tras una monumental salida de tiesto del lucense, quien dijo que sus padres eran "unos putos retrasados" porque hablaban cerca de su abuela mientras él intentaba comunicarse por teléfono con ella.

"Estoy superado por las circunstancias y no lo he sabido llevar de la mejor manera", ha repetido en el comienzo de su stream del jueves, insistiendo en las disculpas a los afectados. "Saben que les quiero mucho y les he pedido disculpas tanto en público como en privado", asegura.

Según sus palabras, se dio cuenta de que no había obrado bien incluso antes de cerrar el directo de la polémica, quizá por los comentarios en el chat que le recordaban que "se le había ido la olla". Incluso llegó a pedir disculpas a un suscriptor a quien baneó "porque creía que me estaba llamando tonto" al darle unos consejos sobre el juego que estaba probando.

"Estoy muy irascible y se me ha juntado todo", añadió, explicando que "lo de Elm" ha añadido gasolina al fuego. Se refiere al violento concurso de "quién es mejor streamer" con ElMillor, un clásico de la escena trashtalk cuyas bravuconadas se quedan cortas comparadas con las de Xokas últimamente.

Con todo, hay que reconocer el propósito de enmienda del especialista en WoW: "Me voy a ir 10 días con mi familia la semana que viene, son las vacaciones más largas que me he tomado nunca, y allí estaré con mi abuela y mi familia tranquilo".

El delicado estado de salud de la mujer, ya centenaria, parece ser el motivo de su eventual furia, a la que promete poner coto. "Sigo siendo el mismo y me seguiré cagando en la madre de los gilipollas como siempre, pero lo de mi familia no estuvo bien". Quedan exactamente dos semanas de 2022 y todavía hay tiempo de algún resbalón más, aunque parece difícil que Xokas vuelva a salirse del camino. A ver qué tal el año que viene.