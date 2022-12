ElXokas azota a ElMillor: "Soy mucho mejor streamer que tú y lo sabes"

Mira que me disgusta no poder escribir los nombres de ElMillor o ElXokas alejados de polémicas, pero es que es complicado de narices no asociarlos a salidas del tiesto en su ya veterana carrera. Si hace unas semanas les veíamos hasta cierto punto de acuerdo en que las chicas lo tienen más fácil empezando en Twitch, el debate que ahora disputan es sobre cuál de los dos es "mejor streamer".

"Tengo muchos más viewers de los que tú tendrás jamás, y soy mucho mejor streamer que tú, y lo sabes", decía el gallego con su típico gesto de llevar el dedo a la boca. Se dirigía a alguien que se refiere a sí mismo como 'El Mejor' (en catalán), así que el salseíto absurdo estaba servido.

"La única razón por la que eres medianamente relevante es por comerle la polla al resto [de streamers], porque sin eso seguirías estando a mi sombra, y lo sabes", fue la respuesta del ilustre defensor del estilo de vida andorrano, pero no se quedó ni mucho menos ahí.

"Y no hablemos de skill [habilidad] stremeando, no te estás comparando con el típico amigo de Auronplay. Te estás comparando conmigo, hijo de puta". Insinuaciones de gratis al entorno del más grande aparte, hubo momentos remember: "Todavía me acuerdo cómo estuviste en Gamergy comiéndome la polla durante una hora y media de lo fanboy que eras mío, por favor".

Tras sacar el tema de Cathyvipi, las multicuentas y el jaleo que se montó cuando contaba cómo un colega suyo ligaba con borrachas, Xokas contraatacó poniendo en duda lo que creía una amistad: "Me ha tirado un montón de mierda, con burradas y sacando temas super tóxicos, golpes bajos intentando hacer daño y no creía que él fuera así".

"Detrás de la capa de puto imbécil y retrasado que todos conocemos, siempre he pensado que era buen tío y siempre le he defendido frente a la gente que le mete mierda", algo que considera "normal" dados sus controvertidos antecedentes. "No creo que sea una persona con maldad, solo un gilipollas".

No es descartable que todo se trate de una pantomima, palabra que Xokas utiliza en algunos momentos para hablar de su "colega de profesión", y admite que la provocación inicial era de broma. "Lo de ser mejor streamer lo decía de cachondeo, como beef de buen rollo, porque es algo incuantificable".

"Espero que un día se dé cuenta de lo que hace, porque se va a quedar solo", advierte poniendo en duda la versión de que es una riña fake, y repasando sus generosas audiencias antes de interactuar con ningún creador de contenido famoso. "Por lo menos no te inventes los datos".

¿Sería posible ver un Xokas vs. Millor en la Velada 3? No olvidemos que fue el catalán quien inició el evento más exitoso de Ibai, tras una pública riña con Reven que, aparentemente, les dejó como amigos. Fíate...