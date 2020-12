¿Quién es Valkyrae? Todo sobre la 'mejor streamer del año'

Un montón de creadores de contenido han subido como la espuma desde que Among Us apareciera en la escena, y su carácter viral ha empujado a límites insospechados la popularidad de algunos streamers en Twitch. No te descubrimos nada si decimos que Ibai está entre ellos, pero una historia igualmente sorprendente es la de Valkyrae.

Es el nombre de guerra que se ha puesto Rachell Hofstetter, la flamante ganadora de la categoría 'Mejor Creador del Año' en los Game Awards 2020. Le debe gran parte de su éxito al juego de los impostores, pero su actual equipo de esports (100 Thieves) apostó por ella mucho antes.

A principios de año tenía un seguimiento decente en redes: 350.000 visitas mensuales. Ahora supera muy fácilmente los 12 millones. De un máximo de 3.000 espectadores simultáneos en enero ha pasado a superar los 70.000 en ocho meses, cifras que la ponen en lo más alto de plataformas como YouTube o Twitch, muy similares a las de gigantes como ElRubius o Ibai.

Si fuera solo por el contenido de sus streams, se podría decir que es una gamer como un pino, pero en Twitter o Instagram su contenido se acerca más a una Marta Díaz a la neoyorquina. Se llevarían bien, eso seguro.

De hecho el responsable de gaming en YouTube, Ryan Wyatt, dijo que Valkyrae es "la streamer que más ha crecido del mundo dentro de las retransmisiones en directo". No lo dice por decir, el trabajo de Ryan es precisamente detectar ese tipo de movimientos para la plataforma en la que trabaja, y añade que es "la creadora de contenido más exitosa de todas las que están ahora mismo en activo".

Su popularidad y el premio que ha recibido hoy mismo en The Game Awards (que no tenía ningún nominado español) ha catapultado también su fama dentro de otras plataformas. En Instagram acaba de alcanzar los 2,5 millones de seguidores, gracias a cosplays curradísimos de juegos como Valorant.

A pesar de todo, Among Us sigue siendo la mina de oro para estos creadores de contenido, que demuestran con el juego más simple del mundo que socializar, pasárselo bien en un stream y compartir cosas a través de internet no solo es posible, sino una moda a la que le queda mucha vida por delante.