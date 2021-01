Los streamers españoles mandan en Twitch

Mirando las tendencias de YouTube cualquier día vemos con normalidad eso de que un vídeo ElRubius esté en tendencias mundiales o que una serie de Auronplay sea lo más visto en contenidos de GTA V, pero la cosa llama mucho la atención fuera de España.

Así lo asegura la web de Stream Charts, que ha hecho un estudio pormenorizado de las audiencias en Twitch y ha dejado como claros ganadores a cuatro creadores de contenido españoles.

En la lista de los cinco streamers hispanohablantes más relevantes de 2020, los cuatro primeros son, por este orden, Ibai, Auronplay, Rubius y TheGrefg, sacándole mucha ventaja al mejicano JuanSGuarnizo.

Su detallado estudio asegura que Ibai se ha pasado 1643 horas del año pasado en directo, la mayoría de ellas en la categoría de 'Charlando'. Son el doble de horas del segundo de la lista -Auron-, que se queda plata en el podio por un pelo.

Ambos rondan los 70 millones de horas, y resulta muy curioso el dato de que la mayoría de espectadores consumen casi por igual los canales de los españoles, pero son muchos menos los que ven también a JuanSGuarnizo. Es decir: en Latinoamérica se han acostumbrado al acento del castellano, una situación que al revés no pasa.

El 20% del tráfico generado por los streamers nacionales este año viene de parte de Among Us, el fenómeno que hizo añicos las estadísticas desde este verano, y que no sería raro que volviera a ponerse de moda. Y aunque Rubius sea el tercer de la lista, es el que más followers acumula entre los españoles.

Stream Charts literalmente alucina con el crecimiento de Ibai, que ha pasado de medias trimestrales que apenas superaban el medio millón de visitas a un final de año con números por encima de los 35 millones. Y luego se extrañaban que el vasco fuera el streamer global del año...

Por cierto, TheGrefg puede que sea el cuarto en esta clasificación, pero trituró hace unas semanas todos los récords de Twitch al presentar su skin en Fortnite. Cuidadito con España, que está dando mucho que hablar en el mundo streamer.