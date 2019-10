Algunos creen que para triunfar en el mundo del K-pop es obligatorio vivir y desarrollar tu carrera dentro de las fronteras coreanas. Aunque es verdad que ayuda, existen ejemplos de artistas que no están en ese país y tienen éxito a nivel internacional.

Muchos de los cantantes de los que os voy a hablar en el vídeo de esta semana han debutado en Corea del Sur, incluso acudiendo a programas de radio o televisión, actuando en dramas o participando en grandes conciertos multitudinarios. Uno de ellos fue parte de uno de los grupos femeninos más grandes que el K-pop ha tenido. ¿No sientes curiosidad por saber de quien se trata?

Con el paso del tiempo estos artistas han decidido tomar un nuevo camino profesional y asentarse en otro país continuando con su sueño de ser cantante de K-pop. ¡Yo me incluyo en este caso!

Dado que debuté en 2015 en Corea, pero a raíz de que me invitaron a hacer un concierto en España en 2018 me enamoré del país. Y desde entonces no he parado, he sacado cinco singles digitales y mi primer álbum físico, ‘HOPE’, desde aquí. ¡España me ha dado mucha felicidad!

Mi caso no es el único que os voy a explicar. Otros, por ejemplo, son grupos que tienen sus bases y agencias en Latinoamérica pero hacen música en coreano, ya que este género es especialmente popular en esa región del mundo. Hay muy pocos casos, pero son bastante conocidos allí y tienen una gran legión de fans incondicionales. ¡Tenéis que conocerlos!