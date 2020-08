¿Es AuronPlay? Esto es lo que aparece cuando buscas en Internet a esta estrella de Disney

Hay parecidos tan precisos que resultan escalofriantes. Es el caso de Laura Marano y AuronPlay. Bueno, más bien si AuronPlay se convirtiera en mujer.

El youtuber compartió a principios de junio un par de imágenes en las que mostraba cómo sería su versión femenina utilizando una app que le afeminaba los rasgos, le ponía el pelo largo y aplicaba maquillaje.

AuronPlay compartió el resultado con sus seguidores encantado con el resultado y muchos se sorprendieron al comprobar que guardaba mucho parecido con Laura Marano, protagonista de la serie infantil de Disney 'Austin & Ally'.

Marano se hizo eco de que tenía una gemela española a fuerza de etiquetas y menciones: "Bien, me habéis etiquetado un montón en estas fotos ... y no voy a mentir, incluso pensé que era yo por un minuto", escribió la actriz en su cuenta de Twitter citando el tweet de Auron.

Este inesperado crossover parecía haberse quedado ahí, hasta ahora. La historia ha seguido creciendo hasta darnos una segunda parte y es que el usuario de Twitter @_rodriber se ha percatado de que la foto de AuronPlay se ha colado en la página de resultados de búsqueda de Marano en Internet.

Esto quiere decir que su parecido con el youtuber la va a perseguir para siempre. Cada vez que alguien escriba su nombre en la barra de búsqueda para leer, por ejemplo, que además de actriz también es cantante y compositora, o que tiene una hermana, Vanessa, que forma parte del reparto de 'This is the year' (la película de David Henrie y Selena Gomez), verá la foto de AuronPlay convertida en mujer.

Rodriber tan sólo ha escrito "Dale rt cuando te des cuenta", instando a sus seguidores a que buscaran algo que desentonara en la captura de pantalla de la página de resultados de 'Laura Marano'. El tweet ha llegado hasta la propia Laura, que lo ha compartido sin dar crédito a lo que estaba viendo: "Me estoy riendo muy fuerte", ha comentado entre emojis llorando.