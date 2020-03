Bad Bunny ya no sabe ni en el día en el que vive. Lo ha dicho él mismo en su cuenta de Instagram. El puertorriqueño es consciente de que el confinamiento le está empezando a afectar tanto que ha convertido en algo habitual montar un set con sus juguetes de Toy Story para deleitarnos con nuevas entregas de la película de Pixar.

Se nota que Bad Bunny es un auténtico fan de ‘Toy Story’ y es que el cantante de 'YHLQMDLG' tiene todo el merchandising sobre la película.

Para este segundo episodio de ‘Toy Story en tiempos de coronavirus’ el cantante ha recurrido a una trama mucho menos compleja que la anterior pero con una gran carga emotiva.

En esta segunda parte Woody se ha hecho TikTok para aliviar un poco el aburrimiento. El problema es que algunos de sus amigos como Slinky o Buzz se ríen de él: “prefiero que me hagan salchicha antes de hacerme un TikTok”, comenta el perro.

El dinosaurio Rex es el único entusiasta que apoya al vaquero argumentando que “todo el mundo tiene uno, hasta Will Smith”. Esto sigue sin convencerles mucho y Buzz y Slinky continúan increpando a Woody sin dejar que se grabe practicando el challenge de J. Lo hasta que el sheriff estalla: “¿Qué hay de malo en divertirse y bailar?”

La música, que hasta entonces había sido de lo más animada (se puede escuchar de fondo ‘Mi gente’ de su colega J Balvin), se torna melodramática para dar comienzo a un emotivo discurso: “Que importa si te haces un TikTok o no; o juegas el play; o juegas bingo; o si te grabas en tu cuarto haciendo el ‘Safaera Challenge’. Lo importante es que estamos en nuestras casas protegiéndonos del coronavirus. Eso es lo que importa y que estamos divirtiéndonos, haciendo lo que nos da la gana.¿Quién me apoya? Ya que no podemos salir a perrear, hacemos lo que queramos en nuestras casas”.

Cuando parece que lo van a dejar solísimo, sus amigos recapacitan y le piden perdón. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas pero esta segunda entrega nos regala unas imágenes del making of en las que podemos ver cómo Bad Bunny mueve a los muñecos mientras les pone las voces y a un Woody perreando ‘Hay un amigo en mi’ versión reggaetonera.

Lo más importante de todo este asunto es que Bad Bunny le ha creado a Woody una cuenta real de TikTok. Bajo el nombre de ‘elpinchewoody’ ya ha subido un primer vídeo para hacer el ‘Safaera Challenge’ (reto creado por el cantante para promocionar su disco). Este TikTok ya acumula las más de 18.000 reproducciones.