Rosalía solo hay una. Y como gran estrella mundial en la que se ha convertido, es normal que le salgan imitadores. Hemos hablado en otras ocasiones que todo lo que saca 'se lo trillan', ya lo denuncia ella misma en su tema 'A Palé'.

Y es que todo el mundo quiere parecerse a la reina del Tra-trá y los disfraces low-cost arrasan. No hay más que ver el éxito que tuvo vestirse de Rosalía en los últimos carnavales. Nuestra gurú del make-up artist, Anabel Mua también triunfó en redes sociales gracias a su tiktok en el que apareceía caracterizada como la cantante de 'Malamente' utilizando como uñas las pinzas para la ropa.

El cantante Mario Jefferson ha ido un paso más allá y se ha reencarnado en la mismísima Rosalía para recrear la famosa sección de la revista Vogue: '73 Questions with', donde se adentran en las casas de celebridades del momento. Ataviado con un albornoz, una toalla liada en la cabeza, gafas de sol y uñas kilométricas hechas con papel de aluminio, Jefferson ha recorrido su casa respondiendo veinte preguntas como si fuera la joven catalana.

El vídeo está arrasando en redes por sus originales respuestas con referencias a la vida de la cantante (alabando sus orígenes y su admiración por su tierra) o sus canciones. Sin embargo, lo que más destaca es lo lograda que está la imitación de la voz. Tanto que si cierras lo ojos parece que estás escuchando hablar a la verdadera Rosalía. Y no sólo por el tono de voz sino que Jefferson ha clavado la forma de hablar y las expresiones de la artista.

La clave son los guiños a la vida de Rosalía. En esta imitación podemos escuchar algunas genialidades como "que me perdone mi hermano J Balvin, pero el último disco de Bad Bunny... La canción de 'Safaera' on repeat, you know..." o el momento en el que entra en videollamada con su mujer Kylie Jenner: "Siempre me llama para darme los buenos días" (Rise and shine).

Javier Calvo, Brays Efe, Víctor Palmero, Carlos Marco o Georgina son algunos de los famosos que han caído rendidos a los pies de la imitación de Mario Jefferson.

No es la primera vez que Mario Jefferson se mete en la piel de Rosalía. En su cuenta de Tik Tok retrató cómo sería una Rosalía confinada en su pueblo, pero no tuvo tanta repercusión como este vídeo.