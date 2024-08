5 artistas que no puedes perderte en el Kalorama de Madrid (o de Lisboa)

El festival KALORAMA Madrid ha anunciado la programación de su primera edición al completo para su cita del 29 al 31 de agosto en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, además de los horarios y los escenarios.

Si vas a ir al festival en Lisboa, como yo, entonces los horarios que te interesan son estos.

El estreno de KALORAMA Madrid los días 29, 30 y 31 de agosto en el Recinto Ferial de IFEMA se postula como la cita más potente para cerrar la temporada estival gracias a un line-up estelar formado por grandes nombres del panorama musical como Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Peggy Gou, The Smile, Jungle o The Postal Service + Death Cab For Cutie entre otros muchos. Una mezcla de multitud de estilos y géneros para poner una variada banda sonora ideal para despedirse del mes vacacional por antonomasia por todo lo alto.otras instituciones colaboradoras, hacen posible este evento".

Ambos festivales presentan carteles gemelos y están organizados por la misma promotora, Last Tour, una de las más grandes y reputadas de nuestro país. Tanto si vas a disfrutar de este festival, con uno de los carteles más interesantes de todo el verano, en Madrid o en Lisboa estos son los cinco artistas esenciales que creo que no deberías perderte más allá de nombres como Sam Smith, LCD Soundsystem o Massive Attack

1. Raye

La nueva diva británica que ha conquistado a todo el mundo después arrasar con su álbum de debut ganando cinco Brit Awards a principios de 2024. Desde que la descubrí me enamore de esta cantante que mezcla neo soul, blues, jazz y r&b con cosas que recuerdan a Amy Winehouse.

2. Death Cab For Cutie + The Postal Service

El concierto más exclusivo e interesante de todo el festival. La unión de los dos proyectos musicales de Ben Gibbard juntas, por un lado el rock alternativo de Death Cab For Cutie y por otro lado la electrónica elegante de The Postal Service. Escuchar canciones como Transatlanticism o Such Great Heights me va a poner los pelos de punta.

3. Nation Of Language

Si te gusta OMD y el pop electrónico de los 80 entonces te encantarán Nation Of Language. Su disco a A Way Forward fue uno de los mejores de 2021 y en el Kalorama seguro que suenan muchos de sus temazos junto con los de su nuevo trabajo Strange Disciple.

4. Jungle

El grupo de música dance, disco y funk británico Jungle llevan poniendo a todo el mundo a bailar desde 2013. Si no has escuchado sus hits Busy Earnin’, Casio y Keep Moving estás tardando en ponerte al día con uno de los grupos con un directo más fiestero de los últimos tiempos.

5. The Kills

Jaime Hince y Alison Mosshart han vuelto con God Games, el último disco de The Kills tras siete años de parón. Este alabado duo de rock alternativo y sonido garaje es uno de los más interesantes del siglo XXI y su sonido guitarrero va a ser perfecto para el Kalorama.