Billie Eilish anuncia su tercer álbum de estudio Hit Me Hard and Soft: "No haré singles, quiero dároslo todo al mismo tiempo"

Billie Eilish ha anunciado finalmente el título y la fecha de lanzamiento de su tercer disco de estudio y va a navegar contracorriente de lo que esta de moda en la industria musical.

La cantante californiana y su hermano mayor Finneas anunciaron oficialmente que su tercer álbum de estudio se titula Hit Me Hard and Soft y se lanzará el 17 de mayo.

Lo que hace un poco diferente este lanzamiento es que no va a sacar ningún single para promocionarlo ni ningún vídeo corto en TikTok con un trozo de la canción para que se vuelva viral antes de poder escucharla entera y generar así más hype.

En una época en que muchos artistas viven de sacar un single detrás de otro para alimentar constantemente a sus fans Billie Eilish vuelve a reivindicar la fuerza de los álbums como vehículos artísticos completos.

"Es una locura escribir esto ahora mismo, estoy [nerviosa y emocionada]", escribió el lunes 8 de abril la estrella del pop de 22 años a sus más de 260 millones de seguidores en Instagram.

"No hare singles. Quiero dárolos todo de una vez. Finneas y yo realmente no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escucheis. Os quiero, os quiero, os quiero".

Por su parte su hermano añadió en su propia publicación: "Me encanta este álbum, estoy muy agradecido de haber podido hacerlo con Billie, estoy muy contento de que esté a punto de ser vuestro".

Eilish no estaba contenta de que Rolling Stone filtrara los títulos de las 10 canciones, publicando (y luego eliminando) dos historias en las que decía: "F*** Rolling Stone" y "F*** ustedes @Rolling Stone".

Hit Me Hard and Soft, disponible en formato digital, CD, vinilo y casete, incluirá canciones que "cambian el género y desafían las tendencias".

Billie también lanzó una línea de merchandising nueva que incluye dos camisetas, dos sudaderas con capucha, una camiseta sin mangas, un póster, cordones de zapatos y un collar.

El nuevo disco de Eilish promete "golpearte fuerte y suave tanto lírica como sonoramente" y "viaja a través de un vasto y expansivo paisaje sonoro, sumergiendo a los oyentes en un espectro completo de emociones" según la nota de prensa.

Los nuevos carteles publicitarios colocados en varias ciudades contienen letras como "Ella es el faro, yo soy el ciervo", "Intento vivir en blanco y negro" y "¿Crucé la línea?".

Tracklist de Hit Me Hard And Soft

1. Skinny

2. Lunch

3. Chihiro

4. Birds of a Feather

5. Wildflower

6. The Greatest

7. L'amour de ma vie

8. The Diner

9. Bittersuite

10. Blue