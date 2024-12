Billie Eilish sorprende en su tradicional entrevista anual con Vanity Fair: "He tenido muy buen sexo este año"

Billie Eilish, una de las artistas más influyentes de su generación, sorprendió a sus seguidores al romper la promesa de no volver a hablar sobre su vida personal. En una reciente entrevista con Vanity Fair, la cantante reveló que 2024 ha sido un año pleno tanto en lo personal como en lo íntimo: "He tenido muy buen sexo", confesó.

La entrevista forma parte de una tradición anual que Eilish mantiene con la publicación desde 2017, cuando tenía 15 años. En esta ocasión, la artista de 23 años compartió que había logrado cumplir uno de los objetivos que se propuso en su juventud: alcanzar la plenitud en su vida íntima. "No he hecho nada más que hacer amigos durante todo el año, y sí, he tenido mucho sexo bueno", declaró con humor y satisfacción. La cantante recordó cómo, en una entrevista previa, había expresado que entre sus metas de año nuevo estaban "hacer nuevos amigos" y "tener buen sexo". Ahora, afirma que ambas se lograron exitosamente, cerrando el año con un balance positivo.

Este desahogo contrasta con declaraciones recientes de Eilish a Vogue, donde afirmó que no hablaría más sobre su sexualidad ni sus relaciones. En esa entrevista, explicó que deseaba mantener esos aspectos de su vida fuera del escrutinio público debido al impacto mediático que generan sus palabras. "Espero que nunca más sepan nada sobre mi vida amorosa", dijo entonces, cansada de las interpretaciones y la atención excesiva. Sin embargo, el éxito de este año parece haberle dado una nueva perspectiva, animándola a compartir su alegría en esta ocasión especial.

En 2023, Billie había revelado sentirse atraída por mujeres y admitió que la intimidaba su belleza y presencia. Aunque ha mantenido un perfil bajo sobre sus romances, se sabe que salió con Jesse Rutherford, líder de The Neighbourhood, hasta mediados de 2023, además de otras relaciones previas.

Con su característico humor y sinceridad, Billie concluyó la entrevista enviando un mensaje a su yo del pasado: "De nada, Billie". Una prueba de que, incluso bajo la presión del estrellato, la artista sigue encontrando formas de disfrutar de su vida al máximo.