Blackpink anuncia fechas y ciudades de su Born Pink Tour, con parada en Barcelona y posibles citas en Latinoamérica

Blackpink ha logrado convertirse en uno de los grupos de música, y no solo de K-Pop, más conocidos a nivel internacional, y cada uno de los proyectos que lanza se convierte en un éxito instantáneo. Los millones de fans que acumulan en todo el mundo están siempre atentos a cualquier pequeña novedad que quieran mostrar, y cada post de alguna de las miembros del grupo se hace viral de inmediato, con un alcance de decenas de millones de visualizaciones. Es por eso que no resulta nada extraño el revuelo que surgió en Twitter nada más anunciarse el cartel oficial de su próxima gira, Born Pink World Tour. Pero los fans de Blackpink, tan atentos como siempre, se han dado cuenta de varios detalles que podrían revelar mucha más información de la que contiene el cartel en exclusiva.

Esta no es la primera gira mundial de Blackpink, y los fans latinoamericanos estaban deseando saber si por fin podrían ver a sus mayores ídolos en directo. La decepción ha cundido entre ellos al ver que ningún país de Latinoamérica estaba incluido en el cartel, algo que no ha ocurrido con los españoles, que podrán volver al Palau Sant Jordi de Barcelona para ser testigos de su talento, una vez más. Pero ese "And more" final ha hecho que muchas de las personas que al principio se habían sentido decepcionadas hayan decidido no perder la esperanza: las localizaciones confirmadas son las que ya visitaron las chicas de Blackpink en su primera gira, y a las que volverán; pero todavía podría haber muchas sorpresas, ya que este tour se ha organizado a lo grande.

Lo que sí sabemos es que Blackpink hará su concierto en Barcelona el día 5 de diciembre de 2022, un día perfecto teniendo en cuenta que será justo antes de unos cuantos días festivos por el puente que le seguirá. Los fans españoles del grupo no tendrán excusa para faltar a la cita con sus idols favoritas, que en los próximos meses no pararán de traer todo tipo de novedades para sus fans.