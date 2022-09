Blackpink lanza 'Shut Down' y el álbum más viral de su historia, 'Born Pink'

La estrategia de marketing de YG Entertainment con su grupo estrella, Blackpink, ha sido enormemente criticada a lo largo de sus años de actividad, pero parece que ha sido efectiva. Después de tanto tiempo sin lanzar ninguna novedad, 'Pink Venom' superó todas las expectativas posibles, y ahora han vuelto a demostrar su enorme poder e influencia con un segundo single, 'Shut Down'. Estas dos canciones pertenecen a su nuevo álbum, 'Born Pink', que está lleno de algunas de las novedades más esperadas por los fans.

Esta era arrancó con un videoclip de lo más curioso para una canción que la mayoría de fans de Blackpink ya habían escuchado con anterioridad, 'Ready For Love'. Esta canción fue grabada para el disco anterior del grupo, pero no se utilizó; aunque con su aparición en el documental de Blackpink sobre la grabación del álbum, los fans esperaban como locos su lanzamiento, y ha acabado formando parte del tracklist de 'Born Pink'. Además de esas tres, hay otras muchas canciones que han captado la atención de los fans en redes, y es por eso que títulos como 'The Happiest Girl' o 'Hard to Love' se han vuelto tendencia en Twitter.

Con tantas novedades de parte de Blackpink, y sabiendo que a sus fans españoles les espera un concierto a lo grande el próximo 5 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, está claro que los Blinks están pasando por un momento inmejorable. Tras seis años juntas, poco se sabe al respecto de las intenciones de las miembros del grupo sobre continuar con su trayectoria en Blackpink o seguir sus caminos por separado, así que habrá que disfrutar al máximo de lo que podría ser una despedida a lo grande. ¡Con tantas canciones nuevas que escuchar, está claro que los fans tendrán material más que de sobra para entretenerse durante mucho tiempo!