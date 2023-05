BTS vuelve con 'Take Two', una canción con todos sus miembros, y Army estalla de alegría

Desde que Jin empezase su formación militar en el ejército surcoreano, los fans de BTS han tenido que hacerse a la idea de que su grupo favorito no tenga actividades con todos sus miembros durante los años que están por venir. Una 'mili' irá seguida de la siguiente, y es probable que haya que esperar mucho tiempo hasta que todos los miembros de BTS estén listos para volver a actuar juntos, los siete. Precisamente por esto, el Army se ha mostrado muy sorprendido al descubrir que en apenas una semana tendrán disponible un nuevo single digital llamado 'Take Two', que incluirá las voces de los siete miembros de BTS.

Las redes han estallado al conocerse esta noticia, y BTS ha acaparado las listas de tendencias con todo tipo de hashtags y topics sobre ellos. La mayor parte del Army tenía más que asumido que sería necesario conformarse con los lanzamientos en solitario de los miembros de BTS a partir de ahora, pero es posible que 'Take Two' no sea el único proyecto sorpresa que haya grabado el grupo para que la espera de su regreso definitivo se haga mucho más corta. 'The Planet' fue una sorpresa similar hace unas semanas, pero pocos imaginaban que este fenómeno se repetiría tan pronto. Este tipo de lanzamientos, realizados cada pocos meses, serían una forma fantástica de mantener el interés por el grupo, mientras los fans esperan a que llegue el momento en el que los siete coincidan fuera de la formación militar.

Apenas quedan diez días para escuchar 'Take Two', y aunque es posible que no cuente con toda la promoción que se esperaría de un lanzamiento de BTS, dadas las circunstancias, de lo que no cabe duda es de que sus millones de fans harán todo lo posible para que este regreso sorpresa de su grupo favorito no pase desapercibido.