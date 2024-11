La canción más misteriosa de Internet finalmente ha sido identificada

Pocas historias tan fascinantes como esta que os voy a contar, la de la canción más misteriosa de Internet y de como finalmente ha sido descubierta.

En 2007 apareció en Internet un pegadizo himno ochentero de estilo New Wave sin información sobre quién lo escribió o grabó. La canción se conocida popularmente como Like The Wind y desde entonces cientos de detectives aficionados han pasado miles de horas tratando de descubrir su origen. Más de 17 años después el misterio ha sido desvelado y una persona ha logrado identificar la canción Subways of your mind de la banda alemana FEX.

La historia de La canción más misteriosa de Internet comienza en los años 1980. En algún momento alrededor de 1984, un joven DJ alemán llamado Darius S. grabó una canción en una estación de radio. Aunque no está confirmado, en general se acepta que NDR1 era la estación de radio y que el programa era Musik Für Junge Leute o "Música para jóvenes".

Grabó la canción en una cinta de casete e hizo un mixtape, que también incluía canciones de Depeche Mode y Simple Minds entre otras. Para obtener grabaciones limpias de las canciones, Darius eliminó deliberadamente los diálogos de los locutores de radio, motivo por el cual se desconocía tanto la fecha exacta de emisión como el título y artista de la canción.

Imagen de la mixtape | Wikipedia - Dominio Público

Años más tarde su hermana Lydia subió una copia digital de la canción a varios foros en 2007. Quería saber todo lo que pudiera sobre la canción que ella llamó Blind the wind. No recibió mucha atención. A lo largo de los años, varias personas se toparon con el misterio e intentaron ayudar, pero no hubo mucho movimiento.

Luego, en 2019, Reddit se involucró. Un usuario llamado gabgaskins publicó la canción en 44 subreddits musicales diferentes y se fundó r/TheMysteriousSong. Más tarde ese año, la canción llamó la atención del YouTuber Just Whang, quien hizo un vídeo al respecto. Esto impulsó la búsqueda de nuevo.

Finalmente, el usuario de Reddit marijn1412 logró encontrar la canción titulada Subways Of Your Mind de una banda alemana llamada FEX. Hace unas dos semanas encontraron un antiguo artículo periodístico en el Nordwest Zeitung, un periódico regional de Alemania. "El artículo trataba sobre una banda llamada FEX de Kiel, que ganó un concurso de talentos en Bremen en septiembre de 1984 y su música fue descrita como Rock con influencias Wave y Pop", explicó marijn1412 en su publicación en el subreddit /r/TMS.

Reconoció el nombre de Michael Hädrich en el artículo como el de uno de los miembros de la banda Phret que se había rumoreado como posible autora de la canción. "Logré ponerme en contacto con él y le pregunté si todavía tenía algún material antiguo de esas bandas. Luego me envió algunas de las canciones que hizo con FEX y Phret. Una de las canciones de FEX titulada Subways Of Your Mind fue reconocida inmediatamente por marijn1412 como la canción más misteriosa de internet.

Volvió a hablar con Hädrich para explicarle la situación. Hädrich no tenía idea de que su canción era famosa en Internet por ser estar perdida. Le dijo a marijn1412 que mantuviera todo en secreto mientras contactaban a los otros miembros de la banda. La canción fue registrada en GEMA, una organización alemana para músicos, y Hädrich le dio a marijn1412 el visto bueno para hacerla pública.

"Este es Michael Hädrich de Silk Vision: En los años 1980 yo era miembro de la banda FEX en el norte de Alemania. Hace unos días me enteré de que una canción que grabamos con la Banda alrededor de 1983 es la "canción más misteriosa de Internet". Esto me pilló absolutamente por sorpresa porque no era consciente del fenómeno. Inmediatamente me comuniqué con los miembros originales de la banda y no podíamos creer que sucediera algo así. Ahora estamos ocupados resolviendo el misterio y hemos decidido reunirnos para volver a grabar la canción. Os mantendremos informados", escribió en su canal de YouTube uno de los miembros originales de la banda al enterarse de todo el revuelo que se había generado en torno a su canción.

Nos mantendremos a la espera de ver si la canción vuelve a grabarse o remasterizarse para ser publicada en las plataformas de streaming, será curioso ver hasta dónde llega en sitios como Spotify, TikTok o YouTube.