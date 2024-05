Canciones que llegaron al número uno, pero que fueron totalmente olvidadas

This is the Night - Clay Aiken

El nombre de Clay Aiken no ha conseguido establecerse en la mente de los oyentes, pero con This is the Night pegó muy fuerte.

Amazed - Lonestar

Amazed fue un hit que dio fuerte nada más estrenar el milenio, pero Lonestar no consiguió mantenerse en lo alto.

Have You Ever? - Brandy

Brandy fue una de esas estrellas del pop adolescente de los noventa que llenaba los charts junto a compañeras como Britney o Christina, pero no supo aguantar el tirón.

Wishing Well - Terence Trent dArby

Con un nombre como Terence Trent d’Arby, explotabilidad comercial no tenía demasiada, ciertamente. ¡Pero al menos se marcó un número uno!

Sailing - Christopher Cross

¿Alguien ha escuchado alguna vez Sailing de Christopher Cross? Probablemente, después de 1980, no lo volvió a reproducir casi nadie.

50 Ways to Leave Your Lover - Paul Simon

Cerramos la lista con una canción setentera de Paul Simon que fue todo un hit, pero que hoy en día no goza de gran popularidad.