Celine Dion ya no tiene control sobre sus músculos en medio de su batalla contra el incurable síndrome de la persona rígida

La legendaria cantante canadiense Celine Dion ya no tiene "control sobre sus músculos", según su hermana mayor Claudette.

Un año después de que la conocida cantante se viera obligada a cancelar su gira mundial en diciembre de 2022, su hermana mayor, de 74 años, sugirió que podría pasar un tiempo antes de que Celine, de 55 años, regrese a los escenarios tras de su batalla contra un trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rigida.

La enfermedad de Celine, que es progresiva e incurable, hace que el cuerpo ataque sus propias células nerviosas y afecta gravemente a la movilidad.

"Está trabajando duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada", dijo Claudette a 7 Jours. "Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: 'Lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien'".

Continuó: "Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿Con qué capacidad? No sé."

Si bien se están realizando investigaciones sobre esta enfermedad, su rareza significa que el progreso ha sido lento.

Claudette añadió: "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me preocupa. Como se trata de 1 caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente".

La organización benéfica familiar de Celine, Fondation Maman Dion, se ha visto inundada de mensajes de apoyo a la estrella. Claudette dijo: "Algunas personas han perdido la esperanza porque se trata de enfermedades que no se conocen bien. ¡Si supieras la cantidad de llamadas telefónicas que recibe la Fundación sobre Celine! La gente nos dice que la aman y están orando por ella. Recibe muchísimos mensajes, regalos y crucifijos benditos".