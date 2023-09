Cómo comprar las entradas para los conciertos de Olivia Rodrigo en Madrid y Barcelona

Desde que se supiese que Olivia Rodrigo haría dos paradas en España durante su Guts Tour en 2024, los fans de la artista han estado ansiosos por conocer cuál es la forma más efectiva de hacer el proceso de compra de las entradas. Hoy, 21 de septiembre, comienza a las 15:00h la venta de los pases para sus dos conciertos, y son muchos los que todavía tienen dudas al respecto de qué pueden hacer con los códigos que les han llegado para entrar a la cola virtual y conseguirlas.

En primer lugar, si no has conseguido un código a tiempo, no podrás entrar a la venta de entradas de hoy. Solo en el caso de que sobren, después del periodo de acceso con código, podrás obtenerlas. Si tienes uno de los códigos, entonces podrás entrar a la sala de espera de Ticketmaster a partir de las 14:30h. A las 15:00h se te asignará un sitio aleatorio en la fila, que no guardará relación con cuán pronto hayas entrado a la web.

A partir de ese momento, es importante tener paciencia: aunque parezca que te ha tocado un número muy tardío, llegará el momento en el que puedas pasar y comprar las entradas. No refresques la página, y ten muy claro desde antes de estar en la fila cuáles son los pases que quieres conseguir. Prepárate para la posibilidad de que las entradas en la zona que más te gustaba se hayan agotado, y ten un plan B, o incluso un plan C, por si las cosas no van como imaginabas. Cuanto más dudes a la hora de comprar, más posibilidades habrá de que se agoten las que quieres.

Podrás comprar hasta cuatro entradas con tu código, y tendrás que entrar con el correo al que te lo enviaron; no se puede utilizar un código asociado a una cuenta en otra diferente. Eso significa, por supuesto, que estos códigos no se pueden comprar: muchas personas se dedican a estafar a otras con este tipo de artimañas, así que no caigas en la trampa.

Dicho esto, solo queda desear toda la suerte del mundo a los fans de Olivia Rodrigo que hoy tendrán que comprar las entradas para su concierto soñado. ¡Ojalá que podáis disfrutarlo al máximo!