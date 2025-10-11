EVERYONE INVOLVED
Cómo los Tiny Desk se convirtieron en fenómeno mundial
El formato del Tiny Desk se ha convertido en un paso casi imprescindible para todo nuevo artista que se precie; pero, ¿cuál es el origen de este fenómeno, y cómo ha logrado llegar hasta donde está con una idea tan sencilla?
Si has pululado por las redes en los últimos años, es prácticamente imposible que no te hayas cruzado alguna vez con un concierto o un clip de algún artista en su Tiny Desk. Este formato se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados a la música de todo el mundo, ya que no entiende de géneros ni de fronteras. Por él han pasado artistas grandes y pequeños, venidos de muy diversos países. Todos ellos han viajado hasta las oficinas del grupo estadounidense de radiodifusión NPR para ponerse detrás de un sencillo escritorio junto a sus músicos para dar un show en directo. Pero, ¿cómo ha llegado un formato tan sencillo como este a ser el fenómeno que es hoy en día? El tiktoker Disco Roto se ha encargado de analizarlo.
Los Tiny Desk empezaron por accidente, después de que su creador bromease con una artista sobre que sonaría mejor en su oficina que en el concierto tan desorganizado en el que había participado. Para sorpresa del hombre, la artista se presentó allí, lista para dar su show, y se decidió grabarlo y publicarlo en Internet. Repitieron el formato hasta que en 2014 se hizo viral un Tiny Desk de T-Pain, un artista que, hasta ese momento, jamás había dado un show sin utilizar autotune.
Desde entonces, cada vez fueron más grandes los perfiles de artistas que se animaron a dar un show allí, y esto ha servido para que, de rebote, un montón de cantantes y grupos casi desconocidos hayan dado su gran salto y hayan sumado miles de fans a sus filas. De esta forma, los Tiny Desk se han convertido en una parada casi obligatoria para muchos artistas vanguardistas, y la transparencia y la naturalidad del formato han servido para que millones de personas los vean de forma religiosa. ¡Y todo por una broma que no pretendía llegar a más!
