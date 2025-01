Un conocido cantante inglés culpable por la agresión racista a una azafata de British

El incidente se produjo durante un trayecto desde Glasgow (Escocia) a Londres en julio de 2022, durante el cual al músico "le resbalaban las palabras y se tambaleaba por todas partes" tras haberse bebido una botella de Oporto antes de embarcar en ese vuelo.

Una vez en el avión, la azafata que le atendía, de 39 años, se negó a servirle alcohol y le pidió que se sentara.

Según el testimonio de la afectada, Ryan le respondió con rudeza, diciéndole que quería "tener sus hijos de chocolate", en alusión a su color de piel, e hizo comentarios sobre su "complexión", llamándole, por ejemplo, "galleta de chocolate". Además le intentó dar un beso y le agarró de la muñeca.

Ryan señaló al tribunal que sus acciones fueron meramente "juguetonas" y rechazó haber empleado la palabra "chocolate" con connotación racista al asegurar que no lo es.

"Lo siento. No soy racista (...) No hubo malicia ni ninguna intención de disgustar a nadie. No quería ocasionar ningún disgusto a nadie ni ser racista. Fue una elección desafortunada de palabras, supongo", se excusó el acusado.

El músico fue hallado finalmente culpable de estar ebrio en un avión, de agresión común por golpes, agravada por un componente racial, y de haber mostrado un comportamiento abusivo hacia un miembro de la tripulación de cabina. El cantante también fue declarado culpable de haber agredido a un agente de policía mordiéndolo.

Ryan alcanzó la fama en 2001 con la banda "de chicos" Blue, cuyo tema debut, "All Rise", llegó a ser número 4 de las listas de sencillos más vendidos en el Reino Unido y subió a lo más alto en Nueva Zelanda.

La formación inglesa, que logró colocar tres de sus sencillos en lo alto de las listas británicas durante cuatro años, se separó en 2005, aunque se reunieron el pasado año, con un nuevo lanzamiento y una gira por este país.