Las controvertidas letras del nuevo disco de Bad Bunny: "Ya mismo bi sin dejar de ser hetero"

El pasado viernes el mundo entero se paró por el nuevo disco de Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, y el fin de semana ha servido para que muchos se esfuercen en analizar las letras que este álbum contiene. Aunque algunas de las canciones han sido muy aplaudidas por los fans, como Monaco, otras parecen haber llamado la atención de aquellos a los que Bad Bunny no les cae especialmente simpático: Baticano y No Me Quiero Casar son las dos que han generado más controversia.

La letra de Baticano es la que se ha vuelto más viral por incluir un detalle que ha dejado los ojos como platos a muchos oyentes: "Le doy por donde hace pipí, por donde hace popó". Más allá de la vulgaridad de la canción, que se entiende como parte del humor característico de Bad Bunny, el hecho de que confunda la uretra y la vagina ha llevado a que surjan tantas críticas como burlas. No han tardado en surgir las bromas al respecto de que, si no sabe distinguir entre dos cosas tan simples sobre la anatomía genital femenina, como para pedirle que localice el clítoris.

También ha dado mucho de qué hablar la frase "Ya mismo bi sin dejar de ser hetero". Aunque el significado de ese verso (si es que se lo puede calificar como tal) está más orientado a identificarse como bi-llonario, hay quienes se lo han tomado de forma literal y han pensado que estaba apropiándose de la estética y la cultura bisexual. Parece mentira que en pleno 2023 (bien perrón), Bad Bunny todavía no haya aprendido que las cosas hay que dejarlas bien claras para evitar confusiones, y ahorrarse cancelaciones en Twitter como esta.

A pesar de estas controversias, Bad Bunny ha batido el récord al artista masculino con más reproducciones en un solo día en Spotify, y sus nuevas canciones ya acaparan las listas de tendencias. ¡Así que parece que estas controvertidas letras no le pasarán factura en el aspecto económico!