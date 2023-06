Damiano de Mäneskin confirma su ruptura con Giorgia Soleri tras ser pillado besándose con otra mujer

Los móviles y las redes sociales han hecho que la poca vida privada de la que podían disfrutar las celebrities sea todavía menor. Fue algo que se pudo ver con el regreso de Shawn Mendes y Camila Cabello, que nunca fue anunciado de forma oficial por la pareja hasta su reciente ruptura, y se ha vuelto a ver con el vocalista del grupo de rock Mäneskin, Damiano David. Su relación de pareja con Giorgia Soleri era de sobra conocida por los fans, y es por eso que muchos se sintieron escandalizados al ver un vídeo del cantante besándose con una mujer que no era ella.

Ha sido necesario que el propio Damiano escriba en sus redes una explicación para acallar las críticas que estaban surgiendo ante su supuesta traición a Giorgia Soleri. En un escueto post en Instagram Stories, el cantante ha expresado que su relación terminó hace algunos días, y que no era su intención que estas imágenes se publicasen antes de que se informase de su ruptura. Aunque la tensión por esta situación se ha rebajado de forma notable, los fans del artista no han podido evitar sorprenderse con la capacidad de recuperación de Damiano tras la ruptura.

Aunque algunos se han mostrado molestos con el asunto, muchos de los fans de Mäneskin se han tomado la situación con humor y han bromeado sobre que lo que verdaderamente les molesta de la situación es que no se haya besado con ellos, en vez de con la chica del vídeo. Sabiendo que no ha habido traiciones de por medio, es probable que este asunto se olvide pronto, y que este corto escándalo no afecte en exceso a la reputación del grupo. ¡Han sobrevivido a cosas peores, eso desde luego!