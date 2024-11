Dani Martín lanza El último día de nuestras vidas en el que carga contra el reguetón y las redes sociales

Dani Martín lanza su nuevo álbum, El último día de nuestras vidas, un proyecto que, tras cuatro años de trabajo y reflexión, llega con un mensaje claro y personal. El cantante reconoce que este disco es un "grito", un llamado de atención a la vida y a la necesidad de aprovecharla plenamente. "Es un grito de ‘eh, que os estáis perdiendo la vida", comenta Martín, dejando patente el impulso que lo llevó a crear este trabajo.

El disco, compuesto por diez canciones, refleja tanto las inquietudes como las críticas de Dani Martín sobre la sociedad actual, especialmente en lo que respecta al impacto de las redes sociales. En temas como la canción homónima El último día de nuestras vidas, Martín aborda la presión por los estándares físicos y estéticos que se imponen en las plataformas digitales: "Yo quiero poder engordar / Que tú lo hagas también / Que las siluetas no importen", canta, enfatizando el deseo de una mayor aceptación y naturalidad.

El cantante señala que las redes sociales han creado un modelo de perfección difícil de alcanzar y, en muchos casos, dañino. "Vivimos exigidos por un modelo a seguir en las redes sociales. Todo el mundo está buenísimo, todo el mundo tiene bíceps, pectorales y corren no sé cuántos kilómetros todos los días, levantan no sé cuánto peso, hacen no sé cuántos burpees. Y las mujeres tienen un pecho increíble y utilizan 150 millones de cremas y comen escarola nada más", apunta Martín.

Sin embargo, el artista aclara que, a pesar de sus críticas, no rechaza las redes en su totalidad, sino el uso irracional y poco saludable de ellas. "El Instagram que me gusta es otro, el de una persona que me enseña que se puede montar un taller y una escuela en Uganda. Me gustan las redes sociales, pero me gustan las redes sociales con sentido común", dice.

En Novedades viernes, otro de los temas destacados del álbum —que sufrió un retraso debido a las consecuencias de la DANA en España—, Martín expresa su opinión sobre las tendencias en la música actual. Critica a aquellos artistas que eligen un estilo, como el reguetón, simplemente porque está de moda y sin un contenido más profundo.

"Lo que sería frustrante es no poder dar tu opinión. Pero en mi caso, no vengo a modificar a nadie, vengo a contar mi peliculita que dice que ya está bien de no darle un poco al coco. y que sea lo mismo otra vez”, declara. A pesar de sus reservas sobre la superficialidad de algunos éxitos del género.

Martín reconoce que hay artistas excepcionales. "Me encanta Residente, Tego Calderón, Ozuna, Arcángel, Bad Bunny, Rosalía cuando lo ha hecho o Rosalía cuando no lo ha hecho. Me encanta C. Tangana. Hay creadores en el reguetón que son súper buenos y que son súper letristas, súper importantes", subraya, dejando claro que valora a quienes aportan calidad y profundidad a sus obras.

Dani Martín no solo hace un llamado a la reflexión con este disco, sino que también invita a todos a encontrar su voz y a ser fieles a sí mismos, sin dejarse llevar por las imposiciones de un mundo digital y musical cada vez más homogeneizado.

Yo me inventé El canto del loco

El cantante Dani Martín también ha asegurado que no reniega de su etapa como vocalista del grupo 'El canto del loco' porque él se lo "inventó" y por eso, durante la gira '25 p*t*s años', seguirá incluyendo canciones de la banda, porque "gracias a ellas" existe.

"Mi carrera es una carrera de 25 años. Las canciones están ahí y forman parte de mi vida. 'Cero', 'Qué bonita la vida', 'Mi lamento' o 'Emocional', han demostrado ser canciones que la gente viene a cantar a pulmón a los conciertos. Pero claro que estoy satisfecho con canciones que he escrito, como 'Zapatillas', 'La madre de José', 'Peter Pan', 'Son sueños', 'Volverá'... Son mis letras, forman parte de mí y yo me inventé 'El canto del loco', ¿cómo voy a dejar de cantar mis canciones? Es imposible", ha sentenciado.