Danna Paola sorprende a sus fans componiendo y produciendo su nueva canción, 'XT4S1S'

Son pocos los artistas que se impliquen de lleno en la producción de su música, y son muchos menos los que lo hacen apenas un par de años después de dar comienzo a su trayectoria. Danna Paola ha cosechado un éxito difícil de superar en los últimos años, cambiando de sus interpretaciones ultra reconocidas en la pequeña pantalla a una trayectoria musical mucho más lucrativa. Lo habitual en una estrella de estas características sería que una discográfica decidiese por ella en todos los pasos a dar, pero la mexicana ha decidido tomar las riendas de su carrera e implicarse totalmente en la producción de su música. El primer resultado de ello es 'XT4S1S' (o 'Éxtasis', para los que no quieran decodificar).

Danna Paola ha sido la encargada de componer y producir esta canción, que tiene un sonido de lo más potente, capaz de sorprender a cualquiera. La letra no podría estar mejor elegida, y aunque no profundice en un tema demasiado inspirador, cumple su objetivo de resultar atractiva al oído y ser muy pegadiza. A esto hay que sumar el hecho de que se haya implicado también en la grabación del 'Lyric Video' que acompaña al lanzamiento de este single: el look escogido y su forma de moverse han hecho que la mayoría de los fans de la superestrella se hayan quedado con la boca abierta ante su progresión como artista.

Lo más probable es que esta canción se una a la lista de éxitos que Danna Paola ha ido encadenando durante los últimos años. Su base de fans no podría ser más fiel, y con las perspectivas de música '100% made by Danna', la cantante no podría tener más motivos para estar satisfecha con la forma en la que está dando pasos adelante en su trayectoria. ¡Ahora no podemos esperar a escuchar más de todo lo que tiene que compartir con el mundo a través de su música!