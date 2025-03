Diddy se enfrenta cuatro demandas adicionales por agresión sexual todas presentadas bajo la Ley de Violencia de Género

Todas las demandas, presentadas en Nueva York, relatan acusaciones similares de agresión sexual. Los denunciantes afirman que fueron drogados y posteriormente sometidos a actos sexuales en contra de su voluntad.

En 2022, se aprobó una enmienda a la GMVA que permitió a los sobrevivientes, cuyos reclamos previamente habían prescrito, presentar una demanda contra sus agresores entre el 1 de marzo de 2023 y el 1 de marzo de 2025.

Las cuatro denuncias presentan testimonios estremecedores, cada uno con circunstancias diferentes, pero que en conjunto trazan un retrato aterrador de Sean "Diddy" Combs.

Caso 1: Aristalia Benítez

Aristalia Benítez presentó la primera demanda. En 1995, cuando tenía 20 años, vivía en Nueva York y cursaba su segundo año en la Universidad de Nueva York. Trabajaba para Pepe Jeans, una marca hermana de Tommy Hilfiger, y fue invitada por Andy Hilfiger a una fiesta en un restaurante donde estaba presente Combs.

Según su testimonio, la sentaron junto a Combs y le ofrecieron una bebida sin alcohol. Poco después, él la tocó sin su consentimiento, acariciando por la fuerza sus senos, glúteos y área genital por debajo de la ropa. Luego, perdió el conocimiento y despertó horas más tarde en la parte trasera de un taxi, sin recordar cómo había llegado allí. Se dio cuenta de que el billete estaba pagado y notó dolor en la zona de la ingle. Según la demanda, cree que fue penetrada vaginalmente por Combs y sus asociados mientras estaba inconsciente.

Caso 2: Justin Gooch

Justin Gooch, otro de los demandantes, afirma que en 1999 tenía 16 años y vivía con sus abuelos en Nueva Jersey. En enero de ese año, visitó el popular club Tunnel en Nueva York, donde conoció a Combs.

De acuerdo con su testimonio, Combs lo invitó a uno de los baños del club y, una vez dentro de un cubículo, le dio ketamina. Posteriormente, lo penetró analmente sin su consentimiento. Tras la agresión, Combs supuestamente le preguntó: "Eso no fue tan malo, ¿verdad?".

Caso 3: Leslie Cockrell

Leslie Cockrell presentó una tercera demanda por un incidente ocurrido en 1999, cuando tenía 24 años. En ese momento, dirigía un negocio de búsqueda de talentos en la industria musical.

Durante el verano, asistió a una de las fiestas de Combs en los Hamptons junto con el artista Jay Stone, creyendo que sería una buena oportunidad para hacer contactos. En la fiesta, Combs le ofreció una bebida y la tocó mientras le daba un recorrido por la casa, la cual, según su testimonio, estaba “llena de personas desnudas participando en actividades sexuales”.

Después de su segundo trago, comenzó a sentirse mareada y fue llevada a una habitación para acostarse. Mientras entraba y salía de la conciencia, se despertó con Combs penetrándola vaginalmente sin su consentimiento. Cuando recuperó la lucidez, estaba adolorida y le advirtieron que no contara a nadie lo sucedido.

Caso 4: Kendra Haffoney

Kendra Haffoney presentó la cuarta demanda contra Combs y VH1. En 2007, trabajaba en una sala de exhibición de diseñadores en Los Ángeles y se postuló para el programa de VH1 I Want to Work for Diddy. Fue seleccionada y se trasladó a Nueva York ese mismo año.

Una noche, asistió a una fiesta posterior donde la llevaron a una trastienda en la que se encontraba Combs junto a otras personas. Allí, tomó una bebida que, según sospecha, estaba mezclada con alguna sustancia. Luego, se sentó junto a Combs, quien supuestamente "guió su cabeza hacia abajo para que le practicara sexo oral". Posteriormente, perdió el conocimiento y despertó con Combs sentado a los pies de la cama. Sabía que había sido drogada y sentía dolor en el área vaginal.

Más tarde, según su testimonio, fue invitada a la mansión de Combs en Los Ángeles, donde nuevamente fue víctima de abuso.