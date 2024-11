El divertido intento de tres estudiantes estadounidenses por aprender español que arrasa en TikTok

Aprender un nuevo idioma puede ser todo un reto, pero también una fuente inagotable de risas, sobre todo cuando la pronunciación se convierte en un obstáculo inesperado.

Un divertido video que ha arrasado en TikTok muestra a tres amigas estadounidenses enfrentándose al desafío de aprender español, y el resultado no tiene desperdicio.

En el clip, las jóvenes estudiantes intentan repetir las palabras que les enseña su profesora. Desde verbos reflexivos como "comerse", "quitarse" o "tirarse", hasta términos relacionados con la ropa como "talla chica", "talla mediana" y "talla grande", cada intento de pronunciación parece más creativo que el anterior. Especialmente cuando aparece el temido sonido de la "r", que no saben pronunciar bien y que provoca inmediatas carcajadas.

El video, titulado por una de las protagonistas como "Nos enseñan un nuevo tema en clase de español 2", se ha vuelto viral, acumulando casi tres millones de reproducciones. La naturalidad con la que estas amigas intentan aprender español sin éxito, las risas y las miradas cómplices a la cámara han gusto mucho a los usuarios de TikTok.

Lo más curioso, según los comentarios en redes sociales, es que ni siquiera la profesora parece tener una pronunciación especialmente buena. "No entendí nada y soy española", comentó un usuario, mientras otro bromeó: "Esto se parece más al chino que al español" y Ara dijo, en un comentario con 14.000 likes, "¿Vicenta tu has entendido algo?. Y, como era de esperar, también quién crítico el vídeo asegurando que: "Y luego a mí me exigen pronunciar el inglés perfectamente".

Este momento lingüístico lleno de humor no solo destaca las dificultades del aprendizaje de un idioma, sino también lo divertido que puede ser el proceso cuando se comparte con amigos.