SIMPLEMENTE BRUTAL

Doechii convierte su ansiedad en arte con el esperado videoclip de Anxiety

La rapera Doechii ha estrenado el videoclip de Anxiety, una explosiva pieza audiovisual donde plasma su lucha interna con escenas surrealistas. El tema, que samplea el clásico Somebody That I Used to Know, consolida su posición como una de las voces más originales del rap actual, tras arrasar en los Grammy.