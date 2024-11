Recycled J sobre su nuevo disco: "Iba a salir en 2024 pero me voy a principios de 2025"

Parece que los fans de Recycled J van a tener que esperar un poco más para poder disfrutar de su nuevo disco. Tuvimos la suerte de poder charlar con el rapero madrileño en la alfombra roja de los 40 Principales Music Awards donde nos contó muchos detalles de ese nuevo trabajo titulado San Jorge y nos desveló que finalmente vería la luz a principios de 2025.

Este rapero de 31 años lleva más de una década dando guerra desde sus origines como Cool a sus colaboraciones con Natos y Waor con los que ha saco tres EPs bajo el nombre Hijos de la ruina.

En 2023 sacó Casanova, su primer disco tras la pandemia con el que se acercaba a sonidos más pop urbano y en septiembre de 2024 llegaba Tan Frío el primer adelanto de su nuevo disco titulado San Jorge.

"Iba a salir este año en 2024 pero al final me voy a principios de 2025", nos desvela Jorge que añade que esta "peleando mucho para que sea el mejor disco que he hecho".

San Jorge se vendrá muy fuerte bien cargado de colaboraciones: "Igual que en otros proyectos no he tenido muchas colaboraciones, porque me gusta hacer como un empaque 360º mío, en este va a haber bastantes, en casi todas las canciones prácticamente"

"Este álbum que se llama San Jorge es en el que he estado trabajando también mucho tiempo y es un poco una vuelta a mis orígenes a nivel letras que es de donde yo vengo del rap y de un mundo más urbano", nos explica.

"Durante estos años me he rodeado de muchos artistas y muchos amigos míos y este era el momento como de visibilizarlo. Quizá el anterior álbum Casanova tenía un toque más mainstream, más pop y no tenía tanto sentido, pero aquí les he atado a todos", sentencia.

No podemos esperar para escuchar ese nuevo disco y para ver como Recycled triunfa con su concierto en el Wizink Center el 9 de mayo.