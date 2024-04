Esta es la impactante suma de dinero que Karol G tendrá que pagar para asistir a la MET Gala de 2024

Karol G es una de las grandes sensaciones de la música latina en los últimos años. Esto le ha valido conseguir algo impensable para el resto de los mortales: ser invitada a la MET Gala de 2024. Sin embargo, no todo es tan bonito, ya que la cantante colombiana tendrá que desembolsar una significativa suma de dinero para poder acudir al evento.

Esto no es exclusivo para la Bichota, ya que cualquier celebridad que ha sido invitada por primera vez a la MET Gala tiene que pagar esta cifra. Pero, ¿a cuánto asciende el total? Karol G tendrá que soltar nada más y nada menos que 198 millones de pesos colombianos, es decir, unos 52.000 dólares americanos. Una cifra que, desde luego, no cualquiera se puede permitir, aunque creemos que no será demasiado significativa para la artista.

Eso sí, este dinero es por una buena causa. Como seguro que ya sabrás, el fin de la MET Gala es recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, por lo que es allí donde irá a parar el importe pagado por Karol G. Un precio a pagar no solo por una buena causa, sino por convertirse en la tercera colombiana en ser invitada al prestigioso evento, tras Maluma y J Balvin.

La MET Gala 2024 se celebrará el 6 de mayo, fiel a la costumbre de celebrarse el primer lunes de dicho mes. La temática de esta edición se inspirará en Garden of Time, el cuento homónimo lanzado en 1962. En la gala, por supuesto, no faltará una constelación de estrellas de todo tipo.