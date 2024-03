Estopa publica el álbum Estopía, con su primera canción en catalán: "La vida sigue y celebramos los 25 años con un disco de los de siempre"

"Sería muy pretencioso pensar eso de nosotros mismos, ¿no? Que vamos a arreglar España con una canción me molaría. Me molaría muchísimo. Ojalá se tiendan puentes de diálogo y que nos lleváramos todos bien", han bromeado los hermanos Muñoz, en una entrevista con Europa Press, al ser preguntados por su primera canción en catalán y los prejuicios que pueden romper con ella.

Entre los temas de este trabajo están los ya estrenados El día que tú te marches o La Ranchera, y por primera vez, Estopa ha incluido una canción en catalán, con la que homenajean la figura del 'Pescaílla' y de la rumba catalana, que reconocen, tiene "mucho significado".

"Nosotros pensamos en castellano y lo normal es que cantemos en castellano. Pero cantar una canción en catalán ha tenido mucho significado esta vez, y no porque no la hayamos hecho, sino que la canción tenía que ser así. Las canciones están ahí, no nos fijamos, están en el aire. Y esta estaba en catalán", han añadido los artistas.

Y, aunque no quieren entrar a "valorar si es bueno o malo", consideran que la ley de amnistía pactada por PSOE, Junts y ERC es algo que hay que "solucionar y votar", porque cada uno "tiene sus razones".

En ese sentido, David Muñoz ha señalado que "la gente" es igual en todos los lugares, y que solo cambian quienes tratan de "enfrentar". "Yo veo que los barrios son iguales, en Barcelona y en Madrid. Y la gente obrera y trabajadora es igual. Los demás, quienes enfrentan, son siempre los políticos y los fanáticos, de todos los lados", ha añadido el artista.

Estopía se estrena cuando se cumplen 25 años de Estopa, el disco homónimo que llevó a los hermanos a las listas de éxitos con canciones como La raja de tu falda o Tu calorro y en esta ocasión, ambos reconocen que lo han tomado "como referencia".

Por eso, Estopía, compuesto por "12 singles", tiene un "aroma" a su primer trabajo con "muchas rumbas" y el "rock taleguero" que dicen, les caracteriza, porque no querían celebrar su 25º aniversario con un "recopilatorio", sino con un "disco normal".

"La vida sigue y celebramos los 25 años con un disco totalmente... de los que sacamos siempre. Un disco normal. Un disco con un montón de canciones inéditas, y sin ningún tipo de colaboración ni dueto. Nada nuevo bajo el sol, se podría titular", ha explicado David Muñoz.

Estopa publicó su último disco en 2019, y al ser preguntados por los ritmos de la industria musical a la hora de estrenar trabajos, ambos hermanos coinciden en que les "gusta", porque permite "enseñar".

"A mí me gusta. Porque enseñas. Antes solo ponían un single de un disco de 12 y las otras pasaban... Bueno, el disco sí, pero no salían en la radio, no se hacían videoclips... Y con ese single podía estar sonando un año. Y eso es una mierda", ha concluido José Muñoz.

Aunque el disco Estopa de 1999 ha sido la referencia que han seguido para esta nueva publicación, al echar la vista atrás, se ven como unos "inconscientes".

"Yo pensaba que íbamos a triunfar nada más que firmamos el contrato, porque yo pensaba que todo el mundo triunfaba cuando firmaba un contrato con una discográfica. Pensaba, firmas y la bomba. Y ya hemos triunfado, a vivir de esto. Y ahora ya al Palau Sant Jordi. Joder, luego encima nos pasó. Pero después nos hemos dado cuenta de que no, que estábamos totalmente ignorantes. Mucha gente no le pasa, pero pensaba que triunfaba todo el mundo", han reconocido entre bromas los dos hermanos.