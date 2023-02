El falso éxito de Rosalía parte 2: ¡Ya está bien de camelos!

Como bien decía Adrián Vogel en la Voz de Galicia en el artículo fundacional de la corriente histórica de Negacionistas de Rosalía basta ya de intentar meternos con calzador cada supuesto "éxito" de esta chica.

¿A quién quieren engañar?

Veamos algunos de sus supuestos hitos recientes y cómo no resisten el más mínimo escrutinio.

¿Que acaba de ganar un Grammy a mejor disco alternativo latino?

PURA SUERTE. Esos premios los dan así como así. Este año le tocó a ella por estar de moda.

¿Qué es el segundo que gana, el anterior fue con su anterior disco?

¡Doble chiripa! A la gente yanqui le gusta lo éxito. En los Grammy Latino, entre iguales, no le fue igual de bien. Por algo será.

Tiene 11 Grammy Latinos

Bueno, 11. Ya ves. Ni a la docena llega.

Motomami es el disco más escuchado del año 22 de una artista femenina.

Eso no quiere decir que sea bueno, ¿no?

La crítica lo ha ensalzado unánimamente. En el cómputo global de listas de lo mejor del año en prensa internacional, está en el Top 3

¿Top 3? En a saber que medios.

La prestigiosa revista española Rockdelux ha nombrado Motomami álbum del año

Pues ya ves, porque está de moda.

También en su momento nombró a 'El Mal querer'

Pues mira, dos...

Y a Los Ángeles.

Vale, tres de tres. Pero eso no quiere decir que sea la mejor artista española de la historia. Cuántos artistas españoles han sido aclamados mejor disco del año en esta revista tres veces…

Primera vez que alguien lo consigue tres veces.

Oh. Bueno pero lo que importa ahora es youtube! Ahí es donde se cuecen las habas…

'Despechá' pulverizó muchos records al tener 7 millones de visualizaciones en unas horas. Algunos hits de Rosalía como 'Con altura' acumulan miles de millones de visualizaciones.

Bueno pero los números no le da relevancia cultural…

Primera española portada de la Rolling Stone

Contratada para actuar durante el desfile del año de Louis Vuitton.

LALALALALA HABLA CUCURUCHO QUE NO TE ESCUCHO ESPERA QUE SE ESTÁ CORTANDO NO ME VA INTERNET VENGA CHAO