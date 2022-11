Leiva y Vetusta Morla encabezan el cartel del Sónica 2023 de Cantabria

La tercera edición del Festival Sónica, que se celebrará los días 14 y 15 de julio de 2023 en Castro Urdiales, tendrá como cabeza de cartel a Leiva y Vetusta Morla con Dani Fernández, Marlon, Siloé y las Ginebras entre otros artistas.

Este festival, cuyo cartel completo aún no se ha cerrado, incluye también a Amatria, Marlena, Karavana, Chica Gang, Pipiolas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Juguete, Repion, Chill Chicos, La Xinni y Uhmami DJ.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa, en el castillo de Santa Ana de la localidad, el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga; la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán; y el codirector del festival, Ernesto Castañeda.

El primer avance de artistas que participarán en esta tercera edición ha desvelado la presencia de Vetusta Morla, que presentará en Cantabria su nuevo disco, "Cable a tierra", según ha informado el festival en un comunicado.

El grupo compartirá cabeza de cartel con el artista Leiva, que traerá su repertorio de más de dos décadas de música en solitario y en el dúo Pereza.

El Sónica traerá a Castro Urdiales a las Ginebras, "una de las sensaciones más importantes y en alza de la escena independiente nacional" y el que fuera miembro de Auryn, Dani Fernández.

También se unen al festival los asturianos Marlon; el cantante de pop y electro pop Amatria; el dúo Marlena, Karavana o Pipiolas dos proyectos "de muy reciente creación pero cuya repercusión a nivel nacional ha sido enorme", según el festival.

Sónica 2023 tendrá a Chica Gang, fundadoras de una plataforma para fomentar el arte femenino-LGTBIQ+; a los vallisoletanos Siloé y el cuarteto asturiano Fritos And The Gimme Cheetos.

Estará presente el colectivo audiovisual murciano Chill Chicos o el proyecto de grunge pop Repion y la tiktokker La Xinni.

La electrónica volverá a tener protagonismo en Castro Urdiales gracias a Juguete y la productora cántabra Uhmami DJ.

El Sónica 2023 ha adelantado que mitigará el impacto ambiental del festival reduciendo la huella de carbono, el trabajo en lonas, vasos y demás materiales respetuosos con el medioambiente.