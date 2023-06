Sandra Sabater, de Ginebras, estalla por lo vivido en el O Son Do Camiño: "En varios conciertos las primeras filas estaban copadas de grupos sentados en el suelo"

El mundo de los festivales se está enfrentando a un nuevo reto, el de los fans enloquecidos que no respetan al resto de artistas.

Nos encontramos ante un boom de los festivales que ya venía creciendo antes de la pandemia y que ha terminado de explotar después de la misma. A eso hay que sumar algo que era de esperar y que las músicas que triunfan entre los más jóvenes están llegando cada vez con más fuerza a los carteles de los festivales en nuestro país.

Mientras hace cinco años la mayoría de festivales eran una mezcla de rock, indie y electrónica ahora cada vez te encuentras más artistas de música urbana, latina, reggaetón o pop actual en los carteles.

Uno de los mejores ejemplos de esa evolución es el O Son Do Camiño que en 2018 presentaba un cartel con The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai como principales nombres mientras que este 2023 los cabezas de cartel eran Bizarrap, Maluma y Aitana.

Este año convivían en el cartel del festival grupos como Royal Blood, Kaiser Chiefs o Ginebras con gente como Eladio Carrión, Duki o Tokischa. Una propuesta de lo más variada y para todos los gustos que terminó dejando algunas imágenes un poco surrealistas e incomodas.

Ha sido Sandra Sabater, la guitarrista de Ginebras, la que ha querido hablar claro sobre lo sucedido publicando esta carta en redes sociales que está generando un intenso e interesante debate.

Sandra alaba la mezcla de estilos asegurando que “Era un festival con mucha variedad en el cartel, por lo que el público era muy variopinto, una cosa increíble porque da la oportunidad de conocer artistas que normalmente no escucharías. PARA ESO ESTÁN LOS FESTIVALES”.

Pero el problema llegó cuando "En varios conciertos (incluido el nuestro), las primeras filas estaban copadas de grupos sentados en el suelo reservando hueco para ver a un artista que actuaba después".

"Algunos estaban de pie, con cara de culo, bostezando e incluso vacilando. Gente, se ve absolutamente todo desde ahí arriba, hasta los paluegos, no es coña. Esas personas no dejaban disfrutar del concierto a los que sí que estaban ahí para escucharnos. No necesariamente fans, también curiosos. Es molesto, es irrespetuoso y es de tener bastante mala educación. A veces nos subimos a un escenario teniendo un día de mierda y a veces incluso con problemas graves. Nos subimos ahí arriba y damos todo lo mejor de nosotras, aunque no nos queden fuerzas, para que disfrutéis vosotras y nos sanemos nosotras", explica Sandra en su carta antes de añadir que “obviamente no pretendemos gustar a todo el mundo, pero es tan sencillo como dejar hueco a los que sí quieren escucharnos y echarse un poquito para atrás".

"Los festivales son una experiencia para compartir, descubrir, celebrar y cuyo principal propósito es que muchas personas con gustos distintos vivan el momento como si fuesmágico. Si quieres ver a un artista en concreto, cómprate una entrada para ir a verle en su gira, pero no manches la experiencia de otra persona con tu sentada y tu falta de respeto", sentenció.

No estuve en el festival y no sé si fue una cosa concreta de este O Son Do Camiño que tuvo que ver con lo variado del cartel y con la forma del recinto con o si es un fenómeno que se está repitiendo en otros festivales. Por su parte el cantante Rayden quiso aportar su punto de vista a esta polémica asegurando que el año pasado había vivido una situación similar y apuntando a TikTok e Instagram como posibles culpables.

La imagen de gente sentada en las primeras filas de dos grupazos como Kaiser Chiefs y Royal Blood cuyos conciertos están diseñados para bailar, saltar y darlo todo es bastante lamentable. Quizás la gente que va a ver a Bizarrap o Aitana no quiere saber nada de este tipo de grupos y mezclarlos en un festival no sea una buena idea.

Mi teoría es que esto es algo puntual que no tiene que producirse en otros festivales, yo por ejemplo no lo he vivido nunca y voy a tres o cuatro por año, y que tiene que ver con la mezcla de artistas en el cartel y con el formato del O Son Do Camiño.

El festival estrenaba este año el formato de dos escenarios principales paralelos en los que se iban intercalando los artistas en un mismo espacio por lo que te encontrabas con grupos de adolescentes esperando a los conciertos de Aitana, Duki, Bizarrap o Maluma mientras antes tocaban Royal Blood, Kaiser Chiefs, The Kooks o Ginebras entre otros. Quizás en un festival con un recinto más grande en el que tienes un escenario dedicado a la música urbana y pop y otro dedicado al rock y al indie esto no hubiera ocurrido.

Esperemos que esto no sea algo que se extienda por el resto festivales ya que es completamente irrespetuoso para los grupos que tocan y se destruye la experiencia festivalera para muchas personas que no sólo van a ver a un artista concreto.